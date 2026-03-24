Értelmetlen vita fajult bordatörésig, késelésig

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványoz egy 31 éves férfi ellen, aki, miután – az ügyben szintén vádlott – 42 éves szobatársa bántalmazta, utána ment és egy tapétavágóval megvágta a nyakát – írja sajtóközleményében az ügyészség.

A vádirat lényege szerint a két férfi szobatárs volt egy IX. kerületi munkásszállón. 2025. július 5-én kora délután a 42 éves nem találta a szobában hagyott mobiltelefonját, és emiatt számonkérte szobatársán. Mikor a fiatalabb férfi azt mondta, hogy nem tud a telefonról, az idősebb rátámadt és perceken át ütlegelte, eltörve két bordáját is. Ezután kilépett a szoba előterébe és onnan folytatta a telefonja eltűnése miatti méltatlankodást. A 31 éves férfi ekkor felkapott egy sniccert azzal korábbi bántalmazójára támadt, és egy köríves mozdulattal megvágta a nyakát. A két vádlott ezt követően dulakodni kezdett egymással, amíg a munkásszállón tartózkodó más személyek szét nem választották őket.

A helyszínen utóbb intézkedő rendőrök a 42 éves vádlott mobiltelefonját a saját ágyán megtalálták.

A nyak megvágása a támadott testtájra, a támadás irányára és annak eszközére tekintettel az élet kioltására egyértelműen alkalmas volt. Az akár halálos következmény elmaradása csak a véletlennek volt köszönhető.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő 31 éves férfit emberölés bűntettének kísérletével, a 42 éves vádlottat súlyos testi sértés bűntettével vádolta meg, és velük szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A főügyészség csak a 42 éves férfi esetében lát lehetőséget a büntetés végrehajtásának felfüggesztésére.