2026. március 27. péntek Hajnalka
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Értelmetlen vita fajult bordatörésig, késelésig

Egy munkásszálló két lakója esett egymásnak egy állítólag eltulajdonított mobiltelefon miatt, ám utólag kiderült, hogy a verekedésig és vagdosásig fajuló konfliktus teljesen értelmetlen volt.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványoz egy 31 éves férfi ellen, aki, miután – az ügyben szintén vádlott – 42 éves szobatársa bántalmazta, utána ment és egy tapétavágóval megvágta a nyakát – írja sajtóközleményében az ügyészség.

A vádirat lényege szerint a két férfi szobatárs volt egy IX. kerületi munkásszállón. 2025. július 5-én kora délután a 42 éves nem találta a szobában hagyott mobiltelefonját, és emiatt számonkérte szobatársán. Mikor a fiatalabb férfi azt mondta, hogy nem tud a telefonról, az idősebb rátámadt és perceken át ütlegelte, eltörve két bordáját is. Ezután kilépett a szoba előterébe és onnan folytatta a telefonja eltűnése miatti méltatlankodást. A 31 éves férfi ekkor felkapott egy sniccert azzal korábbi bántalmazójára támadt, és egy köríves mozdulattal megvágta a nyakát. A két vádlott ezt követően dulakodni kezdett egymással, amíg a munkásszállón tartózkodó más személyek szét nem választották őket.

A helyszínen utóbb intézkedő rendőrök a 42 éves vádlott mobiltelefonját a saját ágyán megtalálták.

A nyak megvágása a támadott testtájra, a támadás irányára és annak eszközére tekintettel az élet kioltására egyértelműen alkalmas volt. Az akár halálos következmény elmaradása csak a véletlennek volt köszönhető.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő 31 éves férfit emberölés bűntettének kísérletével, a 42 éves vádlottat súlyos testi sértés bűntettével vádolta meg, és velük szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A főügyészség csak a 42 éves férfi esetében lát lehetőséget a büntetés végrehajtásának felfüggesztésére.

Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
További tartalmak
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

