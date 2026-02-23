Súlyos késelésbe torkollott egy vita a Mol Campuson működő étteremben

Egy ember életveszélyes sérüléseket szenvedett, egy másik pedig könnyebben sérült meg, miután verekedés történt a Mol Campuson működő Virtu étteremben, ahol egy kés is előkerült – értesült a Telex.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a lap megkeresésére közölte, hogy az incidens február 21-én történt, a késő esti órákban.

Az étteremben két társaság szólalkozott össze, egymásnak estek, majd az egyik férfi kést rántott és megszúrt vele két másikat. A rendőrség emberölés kísérlete miatt indított eljárást, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves férfit egy napon belül elfogták, gyanúsítottként kihallgatták, és őrizetbe vették – olvasható.

Egy másik embert csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.