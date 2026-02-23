ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 23. hétfő Alfréd
A Mol Campus épülete Budapesten, a Kopaszi-gát mellett az avatás napján, 2022. december 8-án. A 143 méter magas, nettó 86 ezer négyzetméter alapterületű épületben 2500 ember fog dolgozni.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Súlyos késelésbe torkollott egy vita a Mol Campuson működő étteremben

Infostart

Szombat éjszaka szólalkozott össze két társaság, majd egy férfi kést rántott, és két másikat is megszúrt.

Egy ember életveszélyes sérüléseket szenvedett, egy másik pedig könnyebben sérült meg, miután verekedés történt a Mol Campuson működő Virtu étteremben, ahol egy kés is előkerült – értesült a Telex.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a lap megkeresésére közölte, hogy az incidens február 21-én történt, a késő esti órákban.

Az étteremben két társaság szólalkozott össze, egymásnak estek, majd az egyik férfi kést rántott és megszúrt vele két másikat. A rendőrség emberölés kísérlete miatt indított eljárást, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves férfit egy napon belül elfogták, gyanúsítottként kihallgatták, és őrizetbe vették – olvasható.

Egy másik embert csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

