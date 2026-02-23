ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.68
usd:
322.26
bux:
126915.56
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
blocks of flats against blue cloudy sky
Nyitókép: Brejeq/Getty Images

Kidobta barátnőjét a tizedikről

Infostart / MTI

A vádlott és a barátnője kapcsolata 2023 márciusára megromlott, mivel a vádlottnak lett egy másik kapcsolata, emiatt sokszor veszekedtek, a vádlott időnként bántalmazta is a nőt.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetése súlyosítását indítványozta annak a 34 éves férfinak, aki a tizedik emeletről lökte ki barátnőjét.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség azt közölte hétfőn, hogy

a vádlott a barátnőjével és az édesanyjával költözött 2023 januárjában egy győri panellakásba, a tizedik emeletre, és időközben odaköltözött még az édesanya unokája is a családjával.

A vádlott és a barátnője kapcsolata 2023 márciusára megromlott, mivel a vádlottnak lett egy másik kapcsolata, emiatt sokszor veszekedtek, a vádlott időnként bántalmazta is a nőt.

A vádlott és a sértett 2023. március 30-án reggel ismét összevesztek, dulakodtak, majd a vádlott kiment a szobájukból. A vádlott visszament a szobába, üvölteni kezdett a sértettel, majd megragadta és a nyitott ablakon kivetette.

A sértett lógva a vádlott kezébe kapaszkodott, próbált visszamászni, miközben a vádlott azt kiabálta, hogy engedje el a kezét; a sértett azonban eredménytelenül küzdött az életéért, lezuhant, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A Győri Törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mint visszaesőt, 18 év fegyházbüntetésre ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan a bűncselekmény enyhébb minősítéséért és a büntetés enyhítésért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott bűnös, vele szemben hosszabb tartamú büntetés kiszabása szükséges.

Másodfokon a Győri Ítélőtábla fog dönteni az ügyben – áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Kidobta barátnőjét a tizedikről

gyilkosság

győr

veszekedés

barátnő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Robert Fico egy vasárnap este a közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, beváltja ígéretét, és lekapcsolja az ukránoknak az áramot. A szlovák kormányfő hétfőn ezért felkeresi az állami áramszállító vállalatot, az SEPS-t, és arra kéri a céget, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló rendkívüli villamosenergia-exportot.
 

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bedobják a gyeplőt a lovak közé? Ezt okozhatja az új Fed-elnök a globális monetáris politikában

Bedobják a gyeplőt a lovak közé? Ezt okozhatja az új Fed-elnök a globális monetáris politikában

Most ugyanaz történik az Egyesült Államokban, mint ami egy évvel ezelőtt Magyarországon. Közeleg a jegybank új elnökének hivatalba lépése, és a piacok még mindig találgatnak. A legfontosabb különbség, hogy a Fed új arca és a monetáris politika esetlegesen változó irányvonala globális befolyással bír. De mennyire lesz ragadós az új minta, és mit jelenthet mindez Európára vagy épp hazánkra nézve?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események

Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események

A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 11:07
Ágika és Aramisz kiszagolták a „családi” készletet
2026. február 23. 10:43
Seprűnyéllel verte, késsel bökdöste nevelt gyerekeit – felfüggesztettet kapott
×
×