Felfüggesztett börtönbüntetést kapott a barátnőjét magára hagyó hegymászó

Az innsbrucki bíróság súlyos gondatlanság miatt öt hónap felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre ítélte azt a 37 éves férfit, akinek a barátnője a legmagasabb osztrák hegycsúcs közelében vesztette életét tavaly januárban, miután társa megmagyarázhatatlan hibák sorát követte el, és magára hagyta a nőt.

A vádlott a barátnőjével a 3798 méteres Grossglocknerre akart feljutni 2025 januárjában. A vád szerint azonban annak ellenére, hogy a férfi gyakorlott hegymászó volt, „súlyos hibák egész sorát” követte el, amelyek végzetesnek bizonyultak.

A tárgyalás elején a férfi mély sajnálatát fejezte ki a tragédia miatt. Ugyanakkor ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádakban.

Arra hivatkozott, hogy segítségért indult le egyedül a hegyről.

Az ügyészek szerint a férfi „védtelenül, kimerülten, kihűlve és zavart állapotban” hagyta magára 33 éves barátnőjét 50 méterre a csúcstól. A nő, akit társa megmagyarázhatatlan okból még a vészhelyzeti takaróval vagy a bivakzsákkal sem helyezett biztonságba, a zord időjárás miatt megfagyott, mielőtt a mentők elérték volna.

A védelem azzal érvelt, hogy a pár együtt tervezte meg a túrát, és mindketten kellően felkészültek voltak.