2026. február 20. péntek
Az osztrák Alpok legmagasabb csúcsa, a Grossglockner.
Nyitókép: Unsplash

Felfüggesztett börtönbüntetést kapott a barátnőjét magára hagyó hegymászó

Infostart / MTI

A nő a legmagasabb osztrák hegycsúcs közelében vesztette életét tavaly januárban. Barátja ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádakban, és arra hivatkozott, hogy segítségért indult le egyedül a hegyről. A férfi vészhelyzeti takaróval sem helyezte biztonságba a nőt, aki a zord időjárás miatt megfagyott

Az innsbrucki bíróság súlyos gondatlanság miatt öt hónap felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre ítélte azt a 37 éves férfit, akinek a barátnője a legmagasabb osztrák hegycsúcs közelében vesztette életét tavaly januárban, miután társa megmagyarázhatatlan hibák sorát követte el, és magára hagyta a nőt.

A vádlott a barátnőjével a 3798 méteres Grossglocknerre akart feljutni 2025 januárjában. A vád szerint azonban annak ellenére, hogy a férfi gyakorlott hegymászó volt, „súlyos hibák egész sorát” követte el, amelyek végzetesnek bizonyultak.

A tárgyalás elején a férfi mély sajnálatát fejezte ki a tragédia miatt. Ugyanakkor ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádakban.

Arra hivatkozott, hogy segítségért indult le egyedül a hegyről.

Az ügyészek szerint a férfi „védtelenül, kimerülten, kihűlve és zavart állapotban” hagyta magára 33 éves barátnőjét 50 méterre a csúcstól. A nő, akit társa megmagyarázhatatlan okból még a vészhelyzeti takaróval vagy a bivakzsákkal sem helyezett biztonságba, a zord időjárás miatt megfagyott, mielőtt a mentők elérték volna.

A védelem azzal érvelt, hogy a pár együtt tervezte meg a túrát, és mindketten kellően felkészültek voltak.

bíróság

haláleset

börtönbüntetés

pénzbüntetés

hegycsúcs

gondatlanság

innsbruck

grossglockner

