A kilométer-számlálót figyelte, halálra gázolt egy biciklist

A Kecskeméti Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt egy autóssal szemben, aki nem az utat, hanem a műszerfalon lévő kilométer-számlálót figyelte, ezért elütötte a kerékpárját toló sértettet – írja közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2024 novemberében egy olyan kiskunhalasi felüljáróra hajtott fel autójával, amelyen sem járda, sem a gyalogosok közlekedésére alkalmas útpadka nem volt. A vádlott a műszerfalon lévő kilométer-számlálót figyelte, kezelte, emiatt elütötte az út jobb szélén a kerékpárját toló sértettet.

A baleset következtében a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy – kórházi kezelése ellenére – a baleset napján életét vesztette.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte azon KRESZ előírást, amely szerint, a közúti közlekedésben részt vevő személy, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.