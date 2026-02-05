ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.25
usd:
321.78
bux:
131714.52
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

A kilométer-számlálót figyelte, halálra gázolt egy biciklist

Infostart

Az áldozat az út szélén tolta a kerékpárját, de mivel a sofőr nem az utat figyelte, így esélye sem volt.

A Kecskeméti Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt egy autóssal szemben, aki nem az utat, hanem a műszerfalon lévő kilométer-számlálót figyelte, ezért elütötte a kerékpárját toló sértettet – írja közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2024 novemberében egy olyan kiskunhalasi felüljáróra hajtott fel autójával, amelyen sem járda, sem a gyalogosok közlekedésére alkalmas útpadka nem volt. A vádlott a műszerfalon lévő kilométer-számlálót figyelte, kezelte, emiatt elütötte az út jobb szélén a kerékpárját toló sértettet.

A baleset következtében a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy – kórházi kezelése ellenére – a baleset napján életét vesztette.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte azon KRESZ előírást, amely szerint, a közúti közlekedésben részt vevő személy, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.

Kezdőlap    Bűnügyek    A kilométer-számlálót figyelte, halálra gázolt egy biciklist

vádemelés

halálos baleset

ügyészség

kecskemét

gázolás

kiskunhalas

közúti baleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak három ukrán katonai vezetőt
Kormányinfó

Kiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak három ukrán katonai vezetőt
Részletesen szó volt a Kormányinfón az energiatárolási pályázat bővítéséről, a hathavi fegyverpénz és a nyugdíjak utalásáról, a februári emelt bérekről, a nemzeti petícióról, illetve a kárpátaljai sorozás következményeiről. A közvélemény-kutatók 8-20 százalékot tévedtek 4 éve, így érdemes követni a kutatók eredményeit a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter újságírói kérdésekre is válaszol. Tartson velünk percről percre!
 

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár folytatódnak a háromoldalú ukrán-amerikai-orosz tűzszüneti egyeztetések, és Mark Rutte NATO-főtitkár is Ukrajna számára biztató kijelentéseket tett, Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből, miszerint nem léphetnek idegen erők ukrán földre békefenntartó céllal, Kijevnek pedig feltétel nélkül le kell mondania keleti területeiről. Sőt, az orosz vezetés még mindig hisz abban is, hogy képesek lesznek megszüntetni a teljes ukrán államiságot.
 

Szergej Lavrov ijesztő kijelentést tett a béke esélyeiről

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kétéves csúcs közelében jár a forint

Kétéves csúcs közelében jár a forint

A forint 380 alatt kezdte a napot az euróval szemben csütörtökön, a dollár pedig 322 környékén jár. Ma lesz több fontos hazai és nemzetközi makroadat is. A kiskereskedelmi forgalom decemberben 0,2 százalékkal nőtt havi összevetésben, míg éves szinten 3 százalék alatt maradt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó

Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó

Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US must be prudent when supplying arms to Taiwan, Xi tells Trump

US must be prudent when supplying arms to Taiwan, Xi tells Trump

Their call comes in the wake of a flurry of visits by Western leaders to China in recent months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 10:49
Hamis áru baktatott az M86-oson a párizsi „álomutazásra”
2026. február 5. 09:27
Fülön csíptek egy ügyészt, jön a kihallgatás
×
×
×
×