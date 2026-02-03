ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd
A furiously angry woman driving grimaces, shaking her fist through the windscreen in a bout of road rage!
Nyitókép: RapidEye/Getty Images

A járdára is felhajtott haragosa után egy győri nő – el is tilthatják a vezetéstől

Infostart

A sértettnek az volt a szerencsére, hogy félre tudott ugrani az őt szándékosan elütni akaró nő elől.

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki a zebráról a járdára felhajtva üldözte autójával a haragosát – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint az 57 éves nő 2024 őszén közlekedett járművével Győrben. Egy gyalogosátkelőhelyhez közeledve észrevette, hogy ott épp a családjával perben álló 48 éves sértett kel át.

A terhelt indulatossá vált, és járművét a sértett felé kormányozta, majd a kerékpárútra és a járdára is felhajtott, miközben azzal fenyegette, hogy megöli.

A sértett az elütést csak úgy tudta elkerülni, hogy balra kitért a felé közeledő jármű elől. A vádlott ezután a járdáról a zebrán keresztül visszatért az úttestre.

A terhelt ellen közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség, vele szemben akár három évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság az elkövetőt tiltsa el a közúti járművek vezetésétől. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

