Nyitókép: Unsplash

Drónozgatott Vecsésen, a rendőrök magyarázták el neki, miért volt rossz ötlet – videó

Infostart

A férfi csak röptetni akarta kicsit a gépét, csakhogy ezzel szabálysértést követett el, és a hatóság fokozottan ügyel a légtér biztonságára.

A Készenléti Rendőrség (KR) Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálata a légtér védelme érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektet a repülőeszközök, valamint a pilóta nélküli légi járművek ellenőrzésére. Ennek oka nem más, mint hogy egyre több eszköz és jármű használja a légteret, és ezzel párhuzamosan megnövekedett a légtérsértések száma is – írja közleményében a rendőrség.

Legutóbb január 20-án kellett a KR légirendészeinek ilyen eset miatt intézkedniük. Vecsésen történt az incidens. Egy gyártelep épületéről reptette szabálytalanul a drónját egy férfi. Az eszköz több alkalommal 3000 méteres magasságba is felemelkedett, irányítója pedig ezen túl több olyan szabályt is megszegett, mely a légtérhasználatra és a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozik.

Amikor a rendőrök igazoltatták, a budapesti férfi nem is tagadta, hogy nincs tisztában a rá vonatkozó szabályokkal. Elmondta, hogy szabadidős célból drónozott, és elismerte a jogsértést.

Tekintve, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelségében repült az eszköz, ezzel veszélyeztette az oda érkező és onnan induló közforgalmi járatokat.

A férfi ellen több eljárás indult a súlyos jogsértések miatt. A Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési, míg a Légügyi Hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított vele szemben.

