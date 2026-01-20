Szőlő utcai ügy: vádemelés történt vezető politikusokat érintő internetes rágalmazás miatt

Vádat emelt a budapesti I. és XII. kerületi ügyészség egy férfival szemben, aki vezető politikusokkal kapcsolatban a becsület csorbítására alkalmas tényt híresztelt a közösségi médiában – közölte az ügyészség.

A vádirat szerint a vádlott 2025. szeptember 13-án az egyik internetes közösségi portálon nyilvános bejegyzést tett közzé a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben történt visszaélésekkel kapcsolatban.

Bejegyzésében a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) korábbi vezetőjére hivatkozik, aki egy interjúban arra utalt, hogy pletykák szerint vezető politikusok is érintettek lehetnek az ügyben.

Az ügyészség közleményéből kiderül az is, hogy a vádlott a bejegyzéshez fényképeket is csatolt az általa név szerint is megnevezett politikusokról. Mivel a bejegyzés állításait tényekkel nem támasztotta alá, ezért az alkalmas volt a két politikus jó hírnevének, társadalmi megbecsülésének sértésére, mivel annak a látszatát keltették, hogy személyük súlyos bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódik.

A sértettek az ügyben joghatályos magánindítvánnyal éltek. A magánvádas eljárásban a Budapesti I. és XII. kerületi ügyészség a vádképviseletet a sértettektől átvette, majd a vádlottal szemben kétrendbeli nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádiratot nyújtott be a bíróságra. A kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottat pénzbüntetésre ítélje.