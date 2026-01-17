ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oldalára borult és összetört autó
Nyitókép: police.hu

Hosszú a bűnlajstroma annak a két tinédzsernek, akik egy ötéves kisfiúval együtt loptak el egy autót

Infostart

Több mint két tucat bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják a két 16 éves fiút, akiket már őrizetbe vettek, és kezdeményezték a letartóztatásukat is.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, két tinédzser a múlt héten egy ötéves gyermekkel együtt lopott el egy Audit Szombathelyen. A két fiatal kocsikázni akart az ellopott járművel, de a benzin nem lett volna elég, ezért tankoltak, majd Kőszeg irányába elhagyták a várost. A nyomozók a kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetők útvonalát, és az eltulajdonított gépkocsit Lukácsházán, egy parkolóban találták meg, megrongált állapotban. A két 16 éves elkövető ellen büntetőeljárás indult.

Új fejlemény a két fiúval kapcsolatban, hogy a rendőrség tájékoztatása szerint számos más bűncselekményt is elkövettek korábban. Január 5-én Ikervárról vittek el egy nyitva hagyott autót, melyben az indítókulcs is benne volt. A két fiatal azonban balesetet szenvedett az ellopott kocsival Szombathelyen. Kőszegről január 11-én lovasítottak meg egy autót, melyről a rendszámot is levették.

Forrás: police.hu
Forrás: police.hu

Egyikük, az ikervári fiatal mindezeken túl még számos elektromos roller-, autó- és kerékpárlopással is gyanúsítható, amiket Vas vármegyében, elsősorban a megyeszékhelyen követett el társaival.

A két fiatalt gyanúsítottként hallgatták ki a szombathelyi nyomozók, és őrizetbe vételük mellett kezdeményezték a letartóztatásukat is. Az ikervári fiatallal szemben 19 rendbeli lopás bűntette, ötrendbeli lopás vétsége, háromrendbeli jármű önkényes elvétele és kiskorú veszélyeztetése bűntette, míg a sárvári kamasz ellen háromrendbeli jármű önkényes elvétele és kiskorú veszélyeztetése miatt folyik eljárás.

Kezdőlap    Bűnügyek    Hosszú a bűnlajstroma annak a két tinédzsernek, akik egy ötéves kisfiúval együtt loptak el egy autót

gyermek

bűncselekmény

szombathely

autólopás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről

Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről

A digitális polgári körök rendezvényén a közönség kérdéseire válaszolt a pártelnök-miniszterelnök, a Tisza Pártot és a DK-t a háborúfenntartók közé igyekvő pártoknak nevezte, a városiakat pedig kérte, döntsék el, hogy egy nagy ipari beruházást szeretnének, vagy több kisebbet, ezután áll rendelkezésre. Bejelentette, hamarosan 900 ezer forint lesz az átlagos tanárbér, a Benes-dekrétumok miatt joghátrányt szenvedők pedig segítséget kapnak.
 

A volt lengyel kormányfő a magyar választások brüsszeli manipulálásáról beszél

Kapitány István kiállt a Tisza Párt terveivel: nem lesz több presztízsberuházás, amíg nem működnek a közszolgáltatások

Toroczkai László kampánynyitója: a mi programunkból lop a legtöbbet a Fidesz és a Tisza is

Nem indul az LMP sem tavasszal, már négy ellenzéki párt a félreállók sorában

VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesen helytelen és elfogadhatatlan – Sorra jönnek az európai reakciók Trump újabb húzására

Teljesen helytelen és elfogadhatatlan – Sorra jönnek az európai reakciók Trump újabb húzására

Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök is élesen bírálta Donald Trump tervezett vámjait, amelyek nyolc európai országot, köztük az Egyesült Királyságot érintenék Grönland miatt - számolt be a Sky News és a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett! Trump ismét hadat üzent az EU-nak: így akarja bekebelezni Grönlandot

Most érkezett! Trump ismét hadat üzent az EU-nak: így akarja bekebelezni Grönlandot

Donald Trump 10 százalékos vámot helyezett kilátásba azon európai országokkal szemben, amelyek Dániát támogatják Grönland eladásának elutasításában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer brands Trump's plan to apply tariffs over Greenland 'completely wrong'

Starmer brands Trump's plan to apply tariffs over Greenland 'completely wrong'

The US president says the UK, Denmark and other European countries will be charged a "10% tariff on any or all goods" exported to the US from 1 February.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 16. 20:46
Bíróság elé állt a müncehni gázoló
2026. január 16. 18:07
A szomszédban hadat üzennek a cigány kényszerházasságok világának
×
×
×
×