2026. január 13. kedd Veronika
Ötéves gyerekkel a hátsó ülésen lopott el egy Audit két kamasz.
Nyitókép: police.hu

Magára hagytak egy kocsiban egy rémült ötéves kisfiút a hidegben

A nyomozók a kamerafelvételek alapján azonosították a tolvajok útvonalát, az eltulajdonított gépkocsit végül egy parkolóban találták meg összetörve.

A sárvári rendőrök elfogták azt a két fiatalkorút, akik egy járó motorral parkoló gépkocsit loptak el a napokban Szombathelyen – írja a police.hu.

A beszámoló szerint az egyik, körözés alatt álló elkövetőt Sárváron fogták el szombaton, majd amikor igazoltatták és átvizsgálták a ruháját, egy Audi slusszkulcsát találták meg a nadrágja zsebében. A helyi nyomozók összefüggést találtak egy korábbi, szokatlan szombathelyi autólopással. A fiú végül bevallotta a rendőröknek, hogy a barátjával hirtelen ötlettől vezérelve beültek a járó motorral parkoló autóba. Ekkor vették észre, hogy az Audi hátsó ülésén egy ötéves kisfiú ül.

A két fiatal kitette a kocsiból a kisfiút, majd nagy sebességgel távoztak.

Mindezt látta egy mögöttük közlekedő autós, aki azonnal a járdán árválkodó kisfiú segítségére sietett, és tárcsázta a segélyhívót. A gyermeket így a kiérkező rendőrök sértetlenül adták át a szülőknek.

Forrás: police.hu
Forrás: police.hu

A két fiatal kocsikázni akart az ellopott Audival, de a benzin nem lett volna elég, ezért tankoltak, majd Kőszeg irányába elhagyták a várost. A nyomozók a kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetők útvonalát, és az eltulajdonított gépkocsit Lukácsházán, egy parkolóban találták meg, megrongált állapotban.

A Sárváron elfogott fiatalt gyanúsítottként kihallgatták, társának elszámoltatása jelenleg is folyamatban van. A két 16 éves elkövető ellen büntetőeljárás indult.

Kezdőlap    Bűnügyek    Magára hagytak egy kocsiban egy rémült ötéves kisfiút a hidegben

