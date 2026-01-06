Verés, lopás, terrorizálás a gyermekotthonban

A vádirat szerint a fiatalkorú fiú egy Pest vármegyei gyermekotthon lakója volt két ízben. A fiú rendszeresen agresszívan lépett fel a társaival szemben, őket többször bántalmazta.

A vádlott 2024 szeptemberében elvette és megette a kiskorú társa ebédjét, majd látta, hogy ez egyik fiút meglátogatta az édesanyja. A vádlott a sértettet azzal fenyegette meg, hogy ha nem kér az anyjától pénzt, akkor meg fogja verni. A fiú félve attól, hogy ellenkezése esetén a vádlott megveri, édesanyjától 3000 forintot kért, amelyet átadott a vádlottnak.

A fiatalkorú előzetes szóváltás nélkül ütlegelni kezdett a hálóteremben egy fiút, majd meg akarta ütni az ott tartózkodó másik gyereket is. Ebben a gyermekvédelmi asszisztens akadályozta meg, aki a két fiúval az öltözőbe menekült.

A vádlott követte őket és azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit agyon fog ütni.

Ekkor az asszisztens a tanulószobába sietett a két gyerekkel, azonban a vádlott ide is utánuk ment. A fiút a kiskorúak további bántalmazásában a helyiségbe érkező gyermekfelügyelő akadályozta meg.

A vádlott 2024 októberében kölcsönkérte egyik társa több mint 50 000 forint értékű mobiltelefonját, amelyet nem adott vissza, hanem ismeretlen személynek eladta Nagykőrösön.

2025 áprilisában az elkövető társával a hálókörletben alvó fiúhoz ment, és ütni kezdték. A vádlott a segítségért kiabáló sértettet a földre rántotta és többször ököllel fejen ütötte és megrúgta. A bántalmazásnak a gyermekotthon felügyelője vetett véget, aki értesítette a rendőrséget.

A bántalmazott fiúnál fennállt a súlyosabb sérülés kialakulásának veszélye.

Korábban olyan is előfordult, hogy a fiatalkorú vádlott az utcán sétált, amikor is az egyik ingatlan videós kaputelefonját letépte, majd azt az ingatlan területére bedobta. Ezzel a vádlott közel 100 000 forint kárt okozott.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő fiút két rendbeli garázdaság, rongálás és sikkasztás vétsége, valamint minősített súlyos testi sértés bűntettének kísérlete mellett súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntettével vádolja.

A fiatalkorú vádlottak bűnösségéről a Nagykőrösi Járásbíróság fog dönteni.