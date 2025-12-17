A bíróság dönt a nagykörúti ámokfutó sorsáról

A férfi július 10-én kétféle kábítószert is fogyasztott, majd elvitte édesapja kocsiját a szülő tudta és engedélye nélkül. Bódult állapotában - a vele utazó két barátjával együtt - az éjjeli órákban Pest-vármegyéből a fővárosba hajtott; a VI. kerületben a Teréz körúton egy járőr megállította a gépkocsit.

A vádlott félrehúzódva megállt, de amikor a rendőrök kiszálltak a kocsijukból, gázt adott és elhajtott a Nyugati tér felé. A piros lámpa ellenére megfordult és a Blaha Lujza tér irányába haladt. Átlagosan 111 kilométer per órás sebességgel száguldva átment több piroson, majd az Erzsébet körútnak a Király utca és a Dohány utca közötti szakaszán felhajtott a gömbsorral védett villamospályára; ekkor már két rendőrautóval is üldözték.

Az ámokfutásnak ütközés lett a vége.

Az ütközés után a vétkes sofőr és társai kiszálltak, és anélkül, hogy meggyőződtek volna arról, ki, milyen sérülést szenvedett a másik autóban, segítségnyújtás nélkül elszaladtak. A taxit vezető férfi könnyen, utasa súlyosan sérült - írt a főügyészség, hozzátéve, hogy a rendőrök perceken belül elfogták a balesetet okozó férfit és társait.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a sofőrrel szemben jármű önkényes elvétele, súlyos testi sértés okozó közúti veszélyeztetés bűntette és más bűncselekmények, a két utasa ellen két-két rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra.

A kerületi ügyészség mindhárom, büntetett előéletű vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, korábbi, felfüggesztett szabadságvesztéseik végrehajtásának elrendelését indítványozta, a bódult vezető ellen ezen felül a járművezetéstől végleges hatályú eltiltást is.

A vádlottak letartóztatásban vannak.