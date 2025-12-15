ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.65
usd:
328.49
bux:
109696.54
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pixabay

Súlyos támadás a szegedi klinikán: letartóztatták az elkövetőt

Infostart

Elrendelte a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki kis híján megfojtotta az egyik betegtársát a szegedi pszichiátriai klinikán – tájékozttott hétfő délelőtt a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú a szegedi kórházban kezelt férfi minden előzmény nélkül bántalmazni kezdte az egyik betegtársát. A terhelt az ágyban fekvő sértettet többször megütötte, valamint fojtogatta is. A bántalmazás következtében a sértett súlyos sérüléseket szenvedett el.

A többszörösen büntetett férfival szemben emberölés kísérlete miatt indult eljárás. A vármegyei főügyészség a szökés-elrejtőzés, a bűnismétlés, illetve a büntetőeljárás meghiúsításnak veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt – tudatta az ügyész.

Kezdőlap    Bűnügyek    Súlyos támadás a szegedi klinikán: letartóztatták az elkövetőt

rendőrség

bíróság

szeged

pszichiátria

letartóztatás

bántalmazás

fojtogatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új vezetőket nevezett ki a Binx

Új vezetőket nevezett ki a Binx

Új tagok, ismert piaci vezetők csatlakoztak a Binx neobank igazgatóságához. Kalocsai Zsolt, Gauder Milán, Végh Richárd és Kozma András aktív, stratégiai szerepet fognak betölteni a BinX növekedési tervének megvalósításában - közölte a társaság. 

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy könnyebbség érkezhet hamarosan a hitelt nyögő magyaroknak: asztalra csap az MNB

Nagy könnyebbség érkezhet hamarosan a hitelt nyögő magyaroknak: asztalra csap az MNB

A Magyar Nemzeti Bank kibővített ajánlásának köszönhetően a jövőben csökkenhet a banki hiteltörlesztések fedezeteként kötött biztosítások költségszintje és nő azok szolgáltatásainak tartalma.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Father and son who killed 15 people at Bondi Beach named, as PM pushes for tougher gun laws

Father and son who killed 15 people at Bondi Beach named, as PM pushes for tougher gun laws

Local media name the gunmen as Sajid Akram, 50, who died at the scene, and Naveed Akram, 24, who's in a critical condition. They reportedly had links to the Islamic State group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 09:08
Szerelmet színlelt, aztán jött a pokol
2025. december 14. 12:44
Feltűnően sok nyugtaadást szakítottak meg, már indult is a NAV
×
×
×
×