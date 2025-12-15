Súlyos támadás a szegedi klinikán: letartóztatták az elkövetőt

Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú a szegedi kórházban kezelt férfi minden előzmény nélkül bántalmazni kezdte az egyik betegtársát. A terhelt az ágyban fekvő sértettet többször megütötte, valamint fojtogatta is. A bántalmazás következtében a sértett súlyos sérüléseket szenvedett el.

A többszörösen büntetett férfival szemben emberölés kísérlete miatt indult eljárás. A vármegyei főügyészség a szökés-elrejtőzés, a bűnismétlés, illetve a büntetőeljárás meghiúsításnak veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt – tudatta az ügyész.