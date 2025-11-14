Súlyos büntetést kapott a miskolci útonálló

A vádlott és női társa 2022 decemberében a reggeli órákban követett egy nehezen mozgó, idősödő sértettet, akit a nő megszólított és cigarettát kért tőle. Ezt a sértett megtagadta. Ezután a férfi a földre lökte és dulakodni kezdtek, táskáját lerángatta és elszaladt. Az elkövetők buszra szálltak és néhány megállóval arrébb, egy játszótér közelében átnézték a táskát, amiben egyebek mellett készpénzt, mobiltelefont és -töltőt, személyes iratokat, bicskát és cigarettát találtak. A nő a telefont és a töltőt magához vette, a táskát a benne lévő igazolványokkal és bankkártyával együtt a szemetesbe dobták.

A törvényszék közölte, a férfit a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette, okirattal visszaélés és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége miatt tíz év szabadságvesztésre ítélte. A nőt bűnpártolás és okirattal visszaélés vétségében mondták ki bűnősnek, és ezért egy év három hónap, két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

Az ítélet nem jogerős.