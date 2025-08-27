ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Judge gavel in background lawyer signs documents. Judge profession concept
Nyitókép: megaflopp/Getty Images

Dráma a tanyán: hasba lőtte testvérét a kilenc éves fiú

Infostart / MTI

Vádat emeltek egy párral szemben, akik engedték, hogy gyermekeik lőfegyverrel játszanak, és egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét – tájékoztatott a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Grósz Tamás közölte, a párt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és más bűncselekményekkel vádolják.

A család Csongrád-Csanád vármegyei kis faluban található tanyáján két puskát is tartottak. A szülők a vádirat szerint rendszeresen megengedték 9 éves és 12 éves gyermekeiknek, hogy a fegyverekkel egyedül játszanak. 2024 szeptemberében, miközben a gyerekek célba lövést gyakoroltak, egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét. A 12 éves kisfiú életveszélyes sérülést szenvedett.

Az ügyészség arra az esetre, ha a terheltek beismerik bűnösségüket és lemondanak tárgyalásról való jogukról, velük szemben három és fél év börtönbüntetés kiszabását indítványozza – tudatta az ügyész.

vádemelés

fegyver

életveszélyes sérülés

