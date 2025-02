Zaklató üzenetekkel bombázta a 13 éves lányt

Saághy Flóra közölte, a férfival szemben szexuális kényszerítés bűntettének kísérlete, információs rendszer megsértésének bűntette, valamint zaklatás vétségének minősített esetei miatt emeltek vádat.

A férfi 2022 augusztusában, egy közösségi médiás felület egyik csoportjában ismerkedett meg a sértettel. Csetelni kezdtek, a vádlott eredetileg segítséget ajánlott a sértettnek abban, hogy egy idősebb csoporttag közeledését elhárítsa. A vádlott másnap már személyesen találkozni akart a sértettel, akit hamarosan azzal fenyegetett, hogy meztelen képeket küld róla a barátainak, és le fogja őt járatni előttük, ha nem teszi, amit kér. A sértett beleegyezett a találkozásba, amelynek végén, az éjjeli órákban a vádlott a sértett akarata ellenére hazakísérte őt.

Lakóhelyéhez közeledve a vádlott egy bokor mögé hívta és szexuális cselekmény végzésére szólította fel a sértettet, majd mikor az vonakodott, fenyegetőzni kezdett, hogy megvereti, ha nem áll kötélnek. A sértett azzal a valótlan ígérettel tudott csak elmenekülni, hogy következő találkozásukkor megteszi majd, amit kér.

Mivel erre nem került sor, a férfi zaklató üzenetekkel kezdte bombázni a sértett fiókját, oda be is lépett, valamint ismerőseinek is küldött olyan, félmeztelen fotókat, amelyeket úgy állított be, mintha azokon a sértett szerepelne. A zaklatást több mint fél éven át folytatta.

Az ügyészség a korábban gyermekpornográfia miatt már büntetett vádlottal szemben beismerés esetére hat év börtön kiszabását indítványozta – tudatta a helyettes szóvivő.