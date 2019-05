Pengével támadt, durva sérülés lett belőle

Súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 16 éves taktaharkányi fiatalkorúval szemben. Május 18-án hajnali négy órakor az egyik helyi söröző előtti területen kialakult vita során egy saját maga által készített pengével megvágta egy fiatalember arcát, aki súlyos sérülést szenvedett. A nyomozók két napon belül megállapították az elkövető kilétét, majd elfogták, és május 20-án őrizetbe is vették - írja a boon.hu.

A fiatal az arcán, száján vágta meg a másikat, majd elszaladt. Sem a sértett, sem a rendőrök nem voltak biztosak benne, hogy kést használt az illető, vagy valamilyen más eszközt. A fiatalember sérülése maradandó: újra kell tanulnia hangokat formálni, nem érez jelenleg ízeket, gondja lesz a mimikával, a száját sem tudja összezárni és a nyeléssel is gondjai vannak, mivel a nyelve is megsérült, így most orrszondán táplálják.

Nyitókép: Police.hu