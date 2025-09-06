ARÉNA
Robert Golob szlovén miniszterelnök érkezik az Európai Politikai Közösség prágai csúcstalálkozójára 2022. október 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Bekötötték a szlovén kormányfő fejét - szűk körben

Infostart / MTI

Az 58 éves politikus, korábban gazdasági vezető 2023-ban jelent meg először a nyilvánosság előtt 19 évvel fiatalabb partnerével egy állami díjátadó ünnepségen.

A nyilvánosság kizárása mellett, szűk baráti és családi körben házasodott össze Robert Golob szlovén miniszterelnök élettársával, Tina Gaberrel.

Golob az első olyan szlovén miniszterelnök, aki hivatali ideje alatt házasságot kötött.

A szlovén sajtó beszámolója szerint a szertartást szombaton tartották a tengerparti Strunjan városában, a Villa Tartiniben. A házaspárt Zoran Jankovic, Ljubljana polgármestere adta össze, aki közeli politikai szövetségese Golobnak.

A vendégek között a kormányfő pártjának, a Szabadság Mozgalomnak néhány tagja is jelen volt.

Külföldi tisztviselők nem vettek részt az esküvőn, "mivel jelenlétük veszélyeztetné annak magánjellegét, és további költségeket okozna az államnak" - közölte a miniszterelnöki hivatal a szertartás előtt.

Az állami protokollszolgálat nem vett részt az esküvő megszervezésében, melynek költségeit az ifjú pár maga fedezte. A rendezvényt ennek ellenére biztosították, mivel a miniszterelnöknek a helyszíntől és az alkalomtól függetlenül éjjel-nappal védelemre van joga. A villa körüli 500 méteres körzetben vasárnap reggel 9 óráig repülni is tilos volt.

Tina Gaber influenszer a közösségi médiában, korábban modellként, tévés műsorvezetőként és lobbistaként is dolgozott, az elmúlt két évben pedig több hivatalos eseményre is elkísérte a miniszterelnököt, köztük Ferenc pápa temetésére.

