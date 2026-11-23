Busch szerint a mesterséges intelligencia „az emberiség történetének legnagyobb fogadása", amelybe jelenleg rendkívüli mennyiségű tőke áramlik. Ugyanakkor kérdésesnek nevezte, hogyan alakulna a piac, ha a jóval olcsóbb kínai modellek teljesítménye utolérné az amerikai fejlesztéseket.

A Siemens vezetője szerint ebben az esetben az amerikai nagy technológiai vállalatok árai és tőzsdei értékeltsége jelentősen csökkenhetne, ami korrekcióhoz vezetne a piacon.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

nem számít a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások miatt kialakuló pénzügyi válságra.

Mint mondta, a nagy adatközpont-üzemeltetők, köztük az Nvidia és a Microsoft, jellemzően működési cash-flowból finanszírozzák fejlesztéseiket, és nem támaszkodnak jelentős mértékben hitelforrásokra.

A Siemens vezérigazgatója szerint ezek a szereplők adják az iparág mintegy 60 százalékát, míg a fennmaradó rész nagyobb arányban támaszkodik adósságfinanszírozásra. Ezen a területen előfordulhat korrekció, de válság kialakulását nem tartja valószínűnek.

Busch az interjúban arról is beszélt, hogy Európa számára az ipari mesterséges intelligencia jelentheti a legnagyobb lehetőséget. Úgy véli, az európai vállalatok rendelkeznek a szükséges ipari szaktudással, adatokkal és ökoszisztémával ahhoz, hogy vezető szerepet töltsenek be ezen a területen.

A Siemens vezetője ugyanakkor az európai túlszabályozást nevezte a fejlődés egyik fő akadályának. Szerinte az Európai Uniónak kedvezőbb feltételeket kellene teremtenie az ipari adatok felhasználásához és az innovációhoz, emellett egységesebb belső piacra lenne szükség az új technológiák gyorsabb bevezetése érdekében.

Busch szerint Kína innovációs képessége az elmúlt években jelentősen megerősödött, és már nem csupán másolásról, hanem önálló fejlesztésekről van szó.

Emiatt szerinte Németországnak és Európának gyorsabban kell végrehajtania a munkaerőpiacot, az energiaszektort, a digitalizációt, valamint a képzési rendszert érintő reformokat.

A Siemens a növekedést a jövőben is felvásárlásokkal kívánja támogatni. Busch közölte: a vállalat elegendő pénzügyi erőforrással rendelkezik akár 10 milliárd euró értékű akvizíciók végrehajtására is, ugyanakkor a nagyobb ügyletek magasabb kockázatai miatt körültekintően kívánnak eljárni.

A társaság a 2026/27-es üzleti évre kilenc és tizenegy százalék közötti árbevétel-növekedést tűzött ki célul. A Siemens az előző üzleti évben több mint 12 milliárd euró szabad cash flow-t ért el, ami a vállalat történetének legmagasabb értéke volt.