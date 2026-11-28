A közlemény szerint a hozzátartozó búcsúzáskor csúsztatta be a kisebb csomagot a fogvatartott felső ruházatába, ám a mozdulatot a felügyelet észlelte.

Az elítélt teljes átvizsgálását elvégezve találták meg a biztonsági kockázatot jelentő tárgyakat. A tablettákat a rendőrség lefoglalta és szakértői vizsgálatnak veti alá.

A fogvatartottal szemben fegyelmi eljárás indult, biztonsági elkülönítése megtörtént, valamint a kedvezőbb hármas kategóriából szigorúbb kategóriába történő visszasorolásra is számíthat, az ügyben szabálysértési feljelentést is tettek.