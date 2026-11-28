A sportcélú társasági adó (tao) január 1-jei megszűnése, a televíziós jogdíjak csökkenése és a Szerencsejáték Zrt.-től érkező szponzoráció mérséklődése új gazdasági környezetet teremt a hazai élvonalbeli labdarúgásban – erről beszélt a 24.hu-nak adott interjújában idősebb Haraszti Zsolt, az NB I legrégebb óta hivatalban lévő ügyvezető igazgatója.

A Paksi FC vezetője elmondta: a klubok jelentős része számított arra, hogy kormányváltás esetén csökkenni fognak a központi támogatások, ezért előre kidolgozott forgatókönyvekkel vágtak neki az idénynek. Meglátása szerint az egyesületek már elindultak a piaci működés irányába, amit a nyári átigazolási időszak rekordösszegű játékoseladásai is jeleznek, a tao kivezetését pedig összességében új piaci lehetőségnek tartja a magyar futball számára.

Szigorú bérplafon és több százmilliós bevételkiesés

A Paksi FC működéséről és kilátásaival kapcsolatban Haraszti Zsolt elmondta: a paksi klub nagyjából 3–3,5 milliárd forintos büdzsével gazdálkodik, ám az állami forrású juttatások visszaesése miatt idén több százmillió forinttal kisebb keretből működnek.

A hiányt elsősorban piacképes labdarúgók értékesítéséből pótolják,

bár a bércsökkentés lehetőségét sem zárta ki teljesen.

Pakson szigorú bérplafon működik, egyetlen futballista sem keres havi tízezer eurónál többet, és a múlt idényben minden más NB I-es csapatnál volt magasabb fizetésű játékos, mint náluk.

A klub tizennégy éve főszponzor nélkül, az atomerőmű közvetlen támogatása nélkül gazdálkodik. Haraszti Zsolt szerint azonban a kormányváltás után nagyobb esélyük van arra, hogy piaci alapon támogatókat találjanak.

Az ügyvezető rámutatott, hogy a nemzetközi labdarúgásban is kevés klub képes önfenntartóan, nullás vagy pozitív mérleggel működni. Hangsúlyozta, hogy miközben

nem tartja célszerűnek további források elvonását a sportágtól,

a következő évek kulcskérdése az lesz, hogyan tudják átszervezni magukat a hazai egyesületek, és mennyire maradnak életképesek az új gazdasági környezetben.