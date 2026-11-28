Komoly közéleti vitát váltott ki, hogy Göröghné Bocskai Éva, a Tisza Párt országgyűlési képviselője péntek reggel az ülésteremben elsírta magát. A történtek előzménye, hogy csütörtökön Bohár Dániel egy bizottsági üléséről tett közzé videót, amelyen a bizottságot alelnökként vezető képviselőnő egy módosító javaslatnál helyesen számolta össze a két igen és öt nem szavazatot, az eredmény kihirdetését azonban öt igennel kezdte, és csak közbeszólás után javított. Ezzel párhuzamosan Radics Béla fideszes képviselő egy plenáris felszólalásból vágta ki azt a mondatot, amelyben Göröghné arról beszélt, hogy a stábja segít megírni a beszédeit.

A képviselő magyarázata és a parlamenti szóváltás

Göröghné Bocskai Éva pénteken Facebook-bejegyzésben reagált a történtekre.

Nem tagadta a több mint kétórás, a 2027-es költségvetésről szóló bizottsági ülésen elkövetett hibáit, ugyanakkor hangsúlyozta: a fideszes képviselők kiragadták ezeket a részleteket, hogy mémeket készítsenek belőlük, és alkalmatlannak állítsák be. A beszédírással kapcsolatos kritikákra úgy felelt, hogy

nem ért minden szakterülethez,

ezért a stábja szakmailag előkészíti a felszólalásait, amelyeket ő a saját gondolataihoz és hangjához igazít.

A sírás előzménye

A péntek reggeli jelenetről a képviselőnő azt írta: személyesen odalépett Radics Bélához, és megkérdezte tőle, örül-e annak, hogy megbántotta. Elmondása szerint a fideszes politikus megdöbbent és nem válaszolt, ő pedig visszaült a helyére, ahol könnyek gyűltek a szemébe. Radics Béla az Origónak másképp idézte fel az esetet: állítása szerint igenis válaszolt, és közölte a képviselővel, hogy a politikusok felelősséggel tartoznak a kijelentéseikért, ő pedig pusztán a munkáját bírálta.

Kormányzati kiállás és publicisztikai bírálatok

Az ügyben a Tisza Párt vezetése és a házelnök is állást foglalt, de a politikai elemzők részéről kritikus hangok is megjelentek – foglalta össze a 24.hu. Magyar Péter miniszterelnök telefonon beszélt a képviselővel, videóüzenetében pedig kijelentette, hogy a fideszes férfi képviselők rendszeresen megalázzák a Tisza női politikusait, amit nem tűrnek tovább. Forsthoffer Ágnes házelnök etikátlannak nevezte a parlamenti kamerafelvételek visszaélésszerű használatát, a Tisza-frakció pedig közleményben hangsúlyozta, hogy bár az ülésvezetés szakmailag bírálható, az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani.

Az mno.hu közéleti reakciókat gyűjott egybe. Ceglédi Zoltán publicista bejegyzésében rámutatott, hogy a havi 2,88 millió forintot kereső képviselő korábban Hajdúböszörmény polgármestere volt, így

nem tekinthető tapasztalatlan politikusnak,

az ülésvezetése pedig komoly szakmai hiányosságokat mutatott.

Hont András, az Index vezérigazgatója pedig a Tisza-frakció közleményére reagálva azt kifogásolta, hogy a kormánypárt az áldozati szerep hangsúlyozásával foglalkozik a kormányzásra való alkalmasság bizonyítása helyett.