Visszafogottabb, de kiegyensúlyozottabb évre számíthat a lakáspiac 2027-ben – derült ki az OTP Csoport évzáró ingatlanpiaci sajtótájékoztatóján.

„Az idei évben a lakáspiacot a kereslet szempontjából egy U alakú görbéhez hasonlítanám – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője az InfoRádióban. – Az év első néhány hónapjában, különösen február–márciusban még az Otthon Start Program második hulláma erősítette a keresletet. Aztán ez fokozatosan konszolidálódott, a nyár egy visszafogottabb időszak volt, és most szeptember óta látjuk újra azt, hogy egyre több az érdeklődés, egyre többen veszik fel a kapcsolatot a vevők közül az eladókkal.

Az október már a márciusi szintek körüli, valamivel erősebb hónap volt. Október végén vezették ki az Otthon Start programot, és indult el a Wekerle Plusz program, de ettől függetlenül, már a bejelentés előtt is megindult az élénkülés.”

Az elemző szerint kérdéses, hogy ez mennyire fog folytatódni, ugyanis a Wekerle Pluszban szűkült a jogosultak köre. A novemberi számok azt mutatják, hogy az év végén még várható valami visszarendeződés, és feltételezhető, hogy 2027-re előre tekintve is egy visszafogottabb, de kiegyensúlyozottabb évre számíthatunk a lakáspiacon – vélekedett Futó Péter.

A szeptemberi felélénkülés oka többek között az az elemző szerint, hogy a nyár meglehetősen gyenge volt, tehát a bázis nagyon alacsony szintről indult. „Részben ez egy természetes folyamat is, hogy amikor az emberek visszatérnek a nyaralásból, akkor kezdenek aktívabban nézelődni a lakáspiacon, de itt is érdemes kiemelni, hogy ezekből az ingatlanérdeklődésekből, amik azt jelentik, hogy hányan veszik fel a kapcsolatot a leendő vásárlók közül a hirdetőkkel, tehát telefonálnak vagy írnak nekik üzenetet, ezekből nem biztos, hogy azonnal adásvétel lesz. Tehát lehet, hogy a mostani piac kiegyensúlyozottabb, és a vásárlók, a leendő vásárlók sokkal alaposabban tájékozódnak a kínálatból, és részben ez is okozhatja ezt a növekedést” – mondta Futó Péter.

A Wekerle Plusz programban szűkebb azoknak a száma, akik jogosultak lesznek rá. A változtatások célja az volt, hogy a program valóban az első lakásvásárlóknak segítsen – hangsúlyozta az elemző, aki szerint az Otthon Start esetében nagyon tág kritériumok voltak, és sokszor olyanok is igénybe vették, akik már rendelkeztek lakással résztulajdonban, akár 50 százalékos tulajdonrészben, így akár befektetési célra is lehetett lakást venni, bérbe adás céljával.

Ehhez képest a Wekerle Plusz szigorúbb az életkor szempontjából is, hiszen 45 éves kor alatt lehet csak igényelni. Fontos kritérium, hogy 50 százalék alatti már meglévő ingatlantulajdonnal lehet csak vásárolni, tehát például egy házaspár 50-50 százalékos tulajdonrésze már kizáró ok lehet. Az így szerzett lakást nem lehet bérbe adni, és bentlakási kötelezettséget írnak elő, tehát

ez egy sokkal célzottabban a fiatalokat, illetve első lakásvásárlókat támogató program

– magyarázta. Ugyanakkor van olyan része is, ami könnyítés az Otthon Starthoz képest. Ilyen például a 2 éves tb-jogviszony-kötelezettség eltörlése, ami azoknak kedvezhet, akik mondjuk eddig külföldön vállaltak munkát, és most költöznének haza Magyarországra. Még egy fontos szempont, hogy a kamatkülönbség differenciált lesz a használt és az új lakások között – folytatta Futó Péter –, vagyis az új lakásoknál megmarad a 3 százalékos kedvezményes kamat, míg a használt lakásoknál ez 5 százalékra emelkedik, ami afelé mutat, hogy a kormány inkább az új lakások felé terelné a programban résztvevőket.

Arról, hogy hogyan alakulhatnak majd a lakásárak 2027-ben, az elemző azt mondta: a tavalyi nagyon erős áremelkedés után már idén egy fokozatos lassulást láthatunk: 2026 októberében Budapesten mindössze 3, országosan pedig mindössze 6 százalékkal voltak magasabbak a lakásárak, mint tavaly októberben, és

várhatóan az áremelkedési ütem lassulása folytatódni fog.

„Nyilván térségenként eltérő mértékben, de országos átlagban valószínűleg 5 százalék vagy akár az alatti lehet az év per év alapú drágulás, Budapesten pedig már tulajdonképpen idén év eleje óta nem mérünk áremelkedést, és várhatóan az év hátralévő két hónapjában sem fogunk. Budapesten nagyjából a másfél millió forintos négyzetméterárhoz ragadtak hozzá a lakásárak. A jövő évben a jövedelmek és az infláció alakulásának függvényében néhány százalékos további áremelkedést tudunk elképzelni – mondta a zenga.hu elemzési vezetője az InfoRádióban.

Az interút Barkóczi Bence készítette.