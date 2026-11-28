Jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség egy 26 éves szarvasi férfival szemben, aki két ló eladása során becsapott egy dél-koreai nőt – közölte a Békés Megyei Főügyészség.

A közlemény szerint a nő 2023-ban már vásárolt lovakat a férfitől, 2024 márciusában pedig újra megkereste, és díjlovaglásra alkalmas lovak után érdeklődött.

A nő videófelvételek alapján kiválasztott két lovat, darabonként 20 000 euróért és 1700 euró szállítási díjért, ezt a megállapodásukat pedig a felek szerződésben is rögzítették.

A sértett 2024 április elején átutalta a vételárat és a szállítási költséget az eladónak, majd a lovak leszállítása is megtörtént egy németországi lovas telephelyre.

A leszállítást követően észlelte a sértett, hogy az egyik ló nem rendelkezik chipszámmal, és külső ismertető jegyei is különböznek a korábban a videón látott lóétól. A sértett megállapította azt is, hogy egyik ló sem alkalmas díjlovaglásra.

A sértett jelezte a lovakkal kapcsolatos aggályait, melyeket a terhelt nem fogadott el, később pedig elérhetetlenné vált

– írták. Az ügyészség szerint a férfi az adásvételi szerződés megkötésekor jogtalan haszonszerzés céljából tévedésbe ejtette a sértettet, mivel a szerződésben foglaltak teljesítése nem állt szándékában.

A vádlott ezzel 15 600 000 forintnyi kárt okozott, amelyet a nyomozás során - közvetítői eljárás keretében - teljes mértékben megtérített – áll a közleményben.