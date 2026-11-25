Ezúttal nem rendszerek feltörésére vagy vírusok terjesztésére használták az AI-t, hanem új operációs rendszert készíttettek vele, ami a LiberNT nevet kapta – írja a Tom's Hardware híradása nyomán a hvg.hu.

A névben az NT-jelzés beszédes, ugyanis a Windows NT-ből jól ismert New Technology architektúrára utal, míg a Liber szó ebben a vonatkozásban az ingyenességet jelzi.

A LiberNT úgynevezett vibe coding révén jött létre, vagyis írásban instruálták a mesterséges intelligenciát, az pedig megírta az OS-t, és akár arra is alkalmas lehet majd, hogy kiváltsa a Windows 11-et. A szaklap hozzáteszi, hogy a megoldás egyelőre még meglehetősen kezdetleges, többnyire a modern hardverekre épül, és a 64 bites platformokra összpontosít.

A fejlesztők célja az, hogy egy stabil és megbízható Windows-alternatívát hozzanak végül létre.

A LiberNT csapata teszteket végzett az általuk készített operációs rendszer és a Windows NT összehasonlítására. Jelentésükben azt írták, hogy 132 rendszertesztből 112-ben a LiberNT fölényes győzelmet aratott. A mérések olyan területekre terjedtek ki, mint a fájlok gyorsítótárazása, a memóriakezelés, vagy épp a FAT32 és az NTFS fájlrendszerek teljesítménye.

A lap érdekességként hozzáteszi, hogy mind a két rendszert egy Apple M3 Pro chippel szerelt Mac számítógépen tesztelték. Az eredményeket áttekintve látható, hogy a LiberNT legrosszabb esetben 28 százalékos lemaradást mutatott a Windows 11-hez képest, ugyanakkor

bizonyos esetekben elképesztő előnyre tett szert: az ingyenes operációs rendszer több mint 2000 százalékkal bizonyult gyorsabbnak.

A készítők a GitHub-on azt írták az új rendszerről, hogy bár a programozást az AI végezte, ők utólag minden kódot átnéztek.