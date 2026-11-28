Befejeződött a város felé irányuló zajterhelés mérséklését célzó egyik zajvédelmi fejlesztés a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárában – írta meg a hellogod.hu a vállalat közleményére hivatkozva. A beruházás keretében a cég a vizes gázmosó berendezései köré épített többrétegű zajvédő falat.

A tájékoztatás szerint a szerkezet felülről, oldalról és elölről is árnyékolja a berendezések működéséből eredő zajt. A vállalat egyúttal jelezte, hogy továbbra is figyelemmel kísérik a gyár zajkibocsátását, és vizsgálják a további zajcsökkentési lehetőségeket, hogy mérsékeljék működésük környezeti hatásait.

Évek óta tartó panaszok után látványos fordulat idén nyár óta

A gödi Samsung-gyár zajszennyezése hosszú évek óta okoz feszültséget a városban: a helyi lakosok és a Göd-ÉRT Egyesület 2018 nyara óta több száz panaszbeadvánnyal fordultak a hatóságokhoz az éjszakai határérték-túllépések miatt.

Az idei tavaszi országgyűlési választások és a kormányváltás után ugyanakkor érzékelhetően nagyobb figyelmet fordított a cég a lakossági panaszok kezelésére.

Polgármesteri lépések

Miután Kammerer Zoltán polgármester a lakossági fórumokat követően az élő környezetért felelős miniszterhez fordult a zajterhelés miatt, a Samsung SDI június közepén átfogó környezet- és zajvédelmi intézkedéscsomagot jelentett be, amelyben valós idejű zaj- és levegőminőség-mérő rendszerek telepítését, valamint a lakosság bevonását is vállalta.

Augusztus végén a vállalat a hűtőtornyok zajszigetelésének befejezéséről számolt be – amelynek valós hatását az önkormányzat független zajméréssel is ellenőriztette –, és megkezdődött a most átadott újabb zajvédő falak építése.