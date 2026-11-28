A találkozón a felek megerősítették azon szándékukat, hogy megszilárdítják a két ország közötti "bajtársi testvériséget, barátságot és szövetséget", valamint a gazdasági együttműködés élénkítésével előmozdítják a két nép jólétét - írta a KCNA hírügynökség.

A felek emellett megerősítették, hogy intenzívebbé teszik közös projektjeiket az energetika, a kereskedelem, a gazdaság, a mezőgazdaság, az oktatás és a közegészségügy területén, valamint aláírták egy kereskedelmi, gazdasági, tudományos és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyvet is.

Pár napja mintha rosszban lettek volna

Mindez azért érdekes, mert az ukrán katonai hírszerzés (HUR) jelentése szerint októberben diplomáciai és katonai súrlódások alakultak ki Moszkva és Phenjan között, miután Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes a két Korea közötti feszültség enyhítésében való közvetítésről beszélt, miközben a fronton a nyelvi akadályok, az együttműködési nehézségek és a súlyos veszteségek okoztak feszültséget az orosz parancsnokság és az észak-koreai egységek között – írta a portfolio.hu.

A beszámoló – amelyet független forrásból egyelőre nem erősítettek meg – arra is kitér, hogy az ellentétek nyomán Phenjan ideiglenesen felfüggesztette a tüzérségi lőszerek és ballisztikus rakéták szállítását, kitiltotta az orosz katonai szállítógépeket a légteréből, valamint elhalasztotta az Oroszországban állomásozó észak-koreai kontingens bővítését.