Az S&P a szombat hajnalban Londonban bejelentett döntéssel egy időben megerősítette a hosszú és rövid futamú hazai és külső francia államadósság-kötelezettségek elsőrendű, "A plusz/A-1" szintű besorolását.

A kilátás negatívra rontásához fűzött indoklásában a cég kiemelte, hogy saját előrejelzése szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért francia államháztartási hiány jövőre 5,3 százalék lesz a költségvetésben szereplő 5 százalékos hiánycél helyett.

A hitelminősítő a hivatalos prognózisnál rosszabb deficitelőrejelzését arra a várakozására alapozza, hogy a francia gazdaság 2027-ben mindössze 0,6 százalékkal növekszik, vagyis szintén gyengébb teljesítményt nyújt a jövő évi költségvetésben szereplő 1 százalékos GDP-bővülési előrejelzésnél.

Az S&P

az idei évre szóló növekedési előrejelzését is jelentősen, az eddigi 0,8 százalékról 0,3 százalékra rontotta.

A cég ezt elsősorban azzal indokolta, hogy az idei harmadik negyedévben 0,2 százalékkal csökkent negyedéves összevetésben a francia hazai össztermék, mindenekelőtt a szélsőséges aszály és a nettó export negatív hozzájárulása miatt.

A hitelminősítő ebben a környezetben azzal számol, hogy a GDP-arányos nettó francia államadósságráta 2029-ig 118 százalék környékére emelkedik.

Az S&P kiemeli ugyanakkor, hogy a francia szuverén adósságszerkezet kedvező, az átlagos lejárati futamidő 8,5 év, és ez lassítja a magasabb piaci kamatok átszűrődését az effektív adósságszolgálati költségekbe.

Franciaország pénzügyi ellenállóképességét erősíti a magánszektor jelentős vagyontömege is: a francia háztartások pénzügyi eszközállománya 2026 első negyedében 6600 milliárd euró volt, az éves GDP-érték 214 százaléka, a teljes nettó háztartási vagyontömeg pedig az ingatlanállomány értékével együtt elérte a 15 ezer milliárd eurót, amely a hazai össztermék ötszöröse - áll az S&P elemzésében.

A hitelminősítő kiemeli, hogy a francia háztartások megtakarítási rátája is kiugróan magas, eléri az adók és járulékok levonása után szabadon rendelkezésre álló jövedelmi hányad 17-18 százalékát.

Nem mglepő a döntés

Franciaország kilátását nemrégiben egy másik globális hitelminősítő, a Fitch Ratings is stabilról negatívra rontotta.

A Fitch - amely "A plusz" osztályzattal tartja nyilván a francia szuverén kötelezettségeket - azzal a véleményével indokolta a lépést, hogy az államháztartási helyzet gyengülése és az állampapírpiaci hozamok emelkedése miatt nehezebbé vált a francia államadósságpálya romlásának megállításához szükséges tartós költségvetési konszolidáció végrehajtása.

A Fitch Ratings londoni elemzői közölték: ebben a környezetben azzal számolnak, hogy a GDP-arányos francia államadósságráta a tavalyi 115,7 százalékról 2028-ban 124 százalékra emelkedik.