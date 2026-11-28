A gázolajért változatlan összeget kell fizetniük az autósoknak – írja a holtankoljak.hu a hírlevelében.

A két üzemanyagtípus között, utoljára 2022-ben volt ilyen széles az olló a benzin és a dízel ára között Magyarországon,

113 forint.

A módosítás után 95-ös benzinért jelenleg átlagosan 575 forintot, a gázolajért pedig 688 forintot kérnek el literenként a magyarországi kutakon.

A portál felhívja a figyelmet, hogy az egyes kutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek, a pontos összegek töltőállomásonként változhatnak. Az autópályákon jellemzően 50-60 forinttal drágább az üzemanyag.