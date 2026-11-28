A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség közölte, hogy a vádhatóság természetkárosítás bűntette és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésének vétsége miatt emelt vádat a férfival szemben.

A vádirat szerint a férfi az internen kapcsolatokat épített ki illegális állatkereskedelmet folytató hálózatokkal. Ezek útján 2025. novemberben engedély nélkül 3500 euróért megszerzett egy akkor nyolchetes szibériai tigrist, és azt engedély nélkül Tiszafüreden, a lakóingatlanján tartotta 2025. november 19-éig, akkor egy rendőri intézkedés során az állatot a nyomozó hatóság lefoglalta.

A szibériai tigris veszélyeztetett fajnak, továbbá különösen veszélyes állatfajnak minősül, amelyet magánszemély nem tarthat – írta a vádhatóság.

A férfit 2026. szeptember 24-én Pest megyében közúti ellenőrzés alá vonták, és a személygépkocsijában találtak egy általa aznap Szlovákiában vásárolt fehérpamacsos selyemmajmot. A nyomozó hatóság ezt az állatot is lefoglalta.

A fehérpamacsos selyemmajom védett faj, főemlős, amelyet magánszemély szintén nem tarthat – írták.

Mindkét állat a Fővárosi Állat- és Növénykert gondozásába került, jelenleg is ott élnek – áll a közleményben.

A letartóztatásban lévő férfi büntetett előéletű, 2024-ben csalás miatt a bíróság 2 év – 5 évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte.

Az ügyészség börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta, valamint azt, hogy a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is rendelje el a bíróság. Az ügyben a Tiszafüredi Járásbíróság fog ítéletet hozni.