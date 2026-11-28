Az idei ünnepi szezonban a mesterséges intelligencia már nemcsak ajándékötleteket ad, hanem a vásárlók nevében intézi is a beszerzést. Az AOL-on megjelent cikk szerint az Amazon, a Google, a Meta és az OpenAI is egyre fejlettebb ügynököket vezet be, amelyek akciókat keresnek, figyelik az árcsökkenést, megtöltik a kosarat, és akár vásárolnak is – írja az Index.

Az Amazon Alexa for Shopping szolgáltatása automatikusan megveszi a terméket, ha eléri a felhasználó által megadott árat. A Google Universal Cart szolgáltatása több kereskedőnél figyeli az árakat és a készletet, de nem vásárol automatikusan. Az OpenAI ChatGPT Wallet funkciója egyelőre csak az amerikai Pro-előfizetőknek érhető el, és a felhasználó jóváhagyásával vásárolhat. Az amerikai Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség (NRF) felmérése szerint a megkérdezettek mintegy 59 százaléka tervezi, hogy mesterséges intelligenciát használ a vásárláshoz az idei black friday alkalmával.

Sok a hiba

A technológia azonban még gyakran hibázik. Az AOL szerint a Visa 12 kutatólaboratórium 22 modelljét tesztelte, és ezek a vásárlási tesztek közel 43 százalékában kudarcot vallottak. A sikertelen esetek 54 százalékában akkor is vásárlást javasoltak, ha a termék nem felelt meg a vásárló igényeinek, és még a legjobb modellek is a tesztek csaknem egyötödében hibáztak. Az önálló cselekvés kellemetlen meglepetésekhez is vezetett.

A portál szerint a Meta Muse nevű ügynöke egy Facebook Marketplace-hirdetésnél megadta a vevőnek a torontói eladó lakcímét, és késő este egy ismeretlen jelent meg a háza előtt – olvasható az Index cikkében.

A Meta szerint az eladó felhatalmazta a Muse-t, hogy üzeneteket küldjön a nevében, és az adatvédelmi szabályokat nem sértették meg. Egy másik esetben a Muse engedély nélkül foglalt le egy vissza nem térítendő Airbnb-szállást egy Meta-alkalmazottnak.

Komoly veszélyt jelent a felügyelet nélkül hagyott mesterséges intelligencia

Az ügynökök ráadásul nem mindenhol tudnak vásárolni. A GeekWire szerint az Amazon letiltotta, hogy a Muse vásároljon az oldalán, mert a Meta nem értesítette őket, és az ügynök böngészés közben nem azonosítja magát botként. Az Amazon szerint ez adatvédelmi és biztonsági kockázatot jelent.

A vállalat korábban egy böngésző ellen is pert indított, és a Google, valamint az OpenAI vásárlási ügynökeit is igyekszik kizárni.

A lap szerint a vitában üzleti érdekek is szerepet játszanak, hiszen az Amazon tavaly több mint 68 milliárd dollár hirdetési bevételt ért el, ami abból származik, hogy emberek böngésznek az oldalon.

A szakértők az adatvédelemre is figyelmeztetnek. A Political.org szerint az ügynökök hozzáférést kérnek a levelezéshez, a naptárhoz és a bankkártyaadatokhoz, és könnyen profilt építhetnek a vásárlók családtagjairól is, ha ötleteléskor sokat mondunk el róluk. Az AOL szerint a kiberbiztonsági kutatók a prompt injection veszélyére is figyelmeztetnek: amikor rosszindulatú utasítások vehetik rá az ügynököket személyes adatok kiadására.

A Meta szerint egy Sentinel nevű külön ügynök védi a felhasználókat, a fizetési adatokat pedig a mesterséges intelligencia nem láthatja. A lap azt is megjegyzi, hogy ha egy ügynök tévedésből vásárol, a jogosulatlan kártyaterhelések elleni védelem nem feltétlenül érvényesül, hiszen a felhasználó maga adott engedélyt a költésre.

A vásárlók egyelőre óvatosak. Az NRF felmérése szerint a mesterséges intelligenciát használók mindössze 6 százaléka vásárol is vele, 45 százalékuk pedig azt mondta, semmi sem győzné meg arról, hogy rábízza a vásárlást. A Political.org szerint az ügynököknek érdemes csak a feladathoz szükséges hozzáférést megadni, minden vásárlást jóváhagyni, és ötleteléskor nem elárulni, kinek vásárolunk.