Az államtitkár közlése szerint nyílt pályázat eredményeként a Tudományos és Technológiai Minisztérium Miklósi Ádámot választotta meg az NKFIH elnökévé, Tapolcai Jánost pedig a hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettesévé.

Az új vezetőket Horváth Péter az NKFIH állománygyűlésén mutatta be a hivatal munkatársainak kedden.

Az államtitkár az állománygyűlésen megköszönte Kiss Ádám munkáját: kiemelte, hogy az elnök az elmúlt időszakban megteremtette a hivatal stabil és átlátható működésének feltételeit.

A bejegyzés szerint Miklósi Ádám várhatóan január 15-én veszi át az NKFIH vezetését. Addig Kiss Ádám vezeti a hivatalt, és az átadás-átvétel során támogatja az új elnök munkáját. Tapolcai János kinevezési folyamatát a minisztérium a nemzetbiztonsági átvilágítással egyidejűleg indítja el.

A két vezetői tisztségre szeptemberben írtak ki nyílt pályázatot Kiss Ádám és a tisztségéről lemondott tudományos és nemzetközi elnökhelyettes utódjának kiválasztására – írta Horváth Péter.

Ismertetése szerint Miklósi Ádám világszerte elismert etológus, az ELTE Etológia Tanszékének egyetemi tanára és az etorobotika egyik megteremtője.

Tudományos munkáira több mint 30 ezer független hivatkozás érkezett, h-indexe 79. A Stanford Egyetem kutatói rangsora alapján a világ kutatóinak felső egy százalékába tartozik.

Megválasztásával a minisztérium célja az volt, hogy a kutatói tapasztalat és a tudományos szempontok nagyobb súlyt kapjanak az NKFIH vezetésében. Elnökként az a feladata, hogy új tudományos alapokra helyezze a hivatal működését, képviselje a kormány új kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiáját a hazai kutatói közösség felé, és a stratégia céljait beépítse az NKFIH programjaiba.

Tapolcai János az MTA Lendület programjának díjazott kutatója, a Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék egyetemi tanára. Tudományos és nemzetközi elnökhelyettesként az a feladata, hogy adatalapokra helyezze az NKFIH működését, és a mesterséges intelligenciára épülő ügyfélszolgálati megoldásokkal gyorsabbá tegye a pályázók tájékoztatását, egyszerűbbé az ügyintézést.

Feladata emellett Magyarország szerepének megerősítése a nemzetközi kutatási és innovációs együttműködésekben, valamint a hazai kutatók és intézmények bekapcsolódásának elősegítése a nemzetközi programokba – részletezte Horváth Péter.