Az S&P a péntek éjjel Londonban bejelentett döntéssel egy időben megerősítette a hosszú és rövid futamú hazai és külső magyar államadósság-kötelezettségek befektetési ajánlású, "BBB mínusz/A-3" szintű besorolását.

A hosszú távú "BBB mínusz" osztályzat a hitelminősítői gyakorlatban a befektetésre ajánlott sáv alsó széle, és ha az S&P innen leminősítette volna a magyar szuverén besorolást, Magyarország ennél a cégnél átkerült volna a már nem befektetési ajánlású - magas hozamú, spekulatív - "BB" kategóriába.

Egy hete egy másik globális hitelminősítő, a Moody's Ratings is negatívról stabilra javította a magyar államadós-kötelezettségekre érvényben tartott "Baa2" - az S&P osztályzatánál egy fokozattal jobb - besorolásának kilátását.

Az S&P a magyar kilátás pénteken bejelentett javításának indoklásában kiemelte: a magyar kormány stratégiai jelentőségű átrendeződéssel arra helyezte át a hangsúlyt, hogy megfeleljen az Európai Unió intézményi normáinak és hosszú távú költségvetési fegyelmet honosítson meg, és jelentős európai uniós forrásokat szabadított fel azzal, hogy elsődleges feladatává tette a jogállamisági reformok végrehajtását.

A hitelminősítő kiemelte azt is, hogy enyhültek Magyarország középtávú és külső kockázatai, miután a kormány 16,4 milliárd euró - a hazai össztermék (GDP) 7 százalékának megfelelő - uniós forrást szabadított fel és folyamatos konszolidációt célzó költségvetési programot hirdetett meg.

Az S&P Global Ratings közölte: várakozása szerint az EU-folyósítások a magyar gazdaság középtávú, beruházások vezérelte növekedésének hajtóerejévé válnak és lehetővé teszik a költségvetés kiegyensúlyozását.

A cég azzal számol, hogy ennek eredményeként

a hazai össztermékhez mért államháztartási hiány az idei évre várt 7,5 százalékról 2027-ben 5 százalékra, 2028-ban 4,5 százalékra csökken.

Ez a költségvetési pálya várhatóan 74,5 százalékos GDP-arányos szinten stabilizálja a nettó államadósságrátát 2028-ban - áll a hitelminősítő pénteki londoni elemzésében.

Az S&P Global Ratings közölte: prognózisa szerint a jövő évtől a magyar gazdaság aktivitása élénkülésnek indul, és ez a folyamat a 2029-ig tartó előrejelzési időszakban szilárdan kitart.

A hitelminősítő mindezek alapján a 2026-ra várt 1,75 százalék után jövőre 2,5 százalékra gyorsuló növekedést vár a magyar gazdaságban, és azt valószínűsíti, hogy a GDP-bővülés éves átlagos üteme a 2028-2029-es időszakban is 2,5 százalék lesz.

Mindezt az újjáéledő beruházási környezet, a bőséges EU-folyósítások, a bővülő exportkapacitás és a kordában tartott infláció is elősegíti - áll az S&P elemzésében.

A cég értékelése szerint ezek a kedvező dinamikák enyhítik a kormány költségvetési konszolidációs programjából eredő visszahúzó hatásokat.

Az S&P elemzése szerint fontos szakpolitikai rögzítőelemmé válhat az a kormányzati célkitűzés, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a maastrichti kritériumrendszert, és így legkorábban 2032-re lehetővé váljon Magyarország csatlakozása az euróövezethez.

Magyarország jelenleg ugyan egyetlen eurókonvergencia-feltételnek sem felel meg, és a múltbeli tapasztalatok arra vallanak, hogy az euróövezeti csatlakozáshoz vezető út hosszúnak bizonyulhat. Ezzel együtt is azonban ennek a célnak a kitűzése önmagában fenntarthatja a potenciálisan érzékeny reformok lendületét - hangsúlyozza pénteki londoni elemzésében az S&P Global Ratings hitelminősítő.

A cég szerint a Tisza-kormány első hat hónapjában elfogadott kulcsfontosságú intézményi reformintézkedésekhez a közfinanszírozás stabilizálását célzó, átlátható és kiszámítható költségvetési politikával megvalósuló intézkedések társulnak.

A kisméretű, nyitott, az EU-val jelentős kereskedelmi kapcsolatokat ápoló magyar gazdaság folyómérleg-egyenlegében, valamint növekedési és költségvetési teljesítményében potenciálisan komoly javulást eredményezhet egy olyan szakpolitikai átrendeződés, amely az EU-partnerekkel szembeni konvergencia és koordináció javítását célozza - fogalmaz elemzésében az S&P Global Ratings.