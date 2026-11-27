„A kő marad" – idézett a nemzet művészétől búcsúzva Wass Albert Üzenet haza című verséből a korábbi miniszterelnök.
Melocco Miklós életének 92. évében, csütörtökön hunyt el.
A kétszeres Kossuth-díjas, Munkácsy Mihály-díjas szobrász, érdemes művész, a Corvin-lánc kitüntetettje, Prima Primissima Díjas alkotó, a Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja a magyar figurális szobrászat egyik legfontosabb képviselője. Munkásságának leghangsúlyosabb része a köztéri, monumentális kompozíciók megalkotása, de emellett kisplasztikákat is készített, és jelentősek grafikai alkotásai is. Életművében megtalálható körplasztika és dombormű, emlékmű, portré, díszítőszobor, kútplasztika, síremlék.
Melocco-szobrokban öltött testet Ady Endre, Radnóti Miklós, József Attila, Kodály Zoltán, Latinovits Zoltán, Mátyás király, Szent István, Klebelsberg Kuno, Széchenyi István, Kossuth Lajos és Deák Ferenc alakja.