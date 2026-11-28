A lap szerint a hidat építő China Road and Bridge Corporation (CRBC) és a Horvát Közutak (HC) hónapokig vitázott a javítás módjáról. A horvát fél ragaszkodott a sérült betonréteg eltávolításához és teljes helyreállításához, míg a kínai vállalat elegendőnek tartotta volna a repedések poliuretán bevonattal történő kezelését. A tárgyalások csak akkor mozdultak előre, amikor a horvát közútkezelő kilátásba helyezte a bankgarancia érvényesítését.

A javítás költségét 5-6 millió euróra (mintegy 1,8-2,2 milliárd forintra) becsülik. Mivel a hibák a tízéves garanciális időszak alatt jelentkeztek, a munkálatokat a kínai kivitelezőnek kell finanszíroznia.

A felek végül abban állapodtak meg, hogy a javítás terveit a hidat eredetileg tervező szlovén mérnök, Marjan Pipenbaher készíti el, a kivitelezést pedig a horvát Spegra vállalat végzi a kínai cég alvállalkozójaként.

A HC közlése szerint a munkálatok a korábban tervezett októberi kezdés helyett 2027 tavaszán indulhatnak, és akár 2028 nyaráig is eltarthatnak. A hidat ezalatt nem zárják le, de időszakos forgalomkorlátozások lehetnek. A munkálatok ütemezésénél a turisztikai szezont is figyelembe veszik.

A 2022 júliusában átadott, 2,4 kilométer hosszú híd mind a hat pillérének külső betonrétegében repedések jelentek meg,

amelyek közül az elsőket már az építkezés idején észlelték. A javítással azt akarják megakadályozni, hogy a tengervíz és a só elérje a vasbeton szerkezet acélbetéteit, és hosszabb távon korróziót, illetve a beton leválását okozza.

A horvát közútkezelő hangsúlyozta, hogy a repedések nem érintik a híd teherhordó szerkezetét, így sem annak stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik.

A Peljesac-híd Horvátország déli részét köti össze az ország többi területével, lehetővé téve, hogy a közúti forgalom a bosznia-hercegovinai Neum érintése nélkül haladjon Dubrovnik felé. A híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat megépítése 420 millió euróba került, amelynek jelentős részét az Európai Unió finanszírozta. A beruházás Horvátország egyik legnagyobb közlekedési fejlesztése volt.