Az Európai Tanács csütörtökön kezdődő rendkívüli ülésének egyik legfontosabb célja a következő, 2028-2034-es pénzügyi keretének véglegesítése, valamint Ukrajna 2027-es finanszírozásának biztosítása.

António Costa ET-elnök tervei szerint pénteken lezárják a költségvetési tárgyalásokat, de hogy ez így is lesz-e, arról Máthé Réka Zsuzsánna, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa az InfoRádióban szerdán elmondta, egyelőre úgy néz ki, ennek az esélye igen kicsi, a tanács elnökének kijelentése igen optimista.

„Éles ellentétek vannak a különböző tagállamok elképzelései, elvárásai és a legutóbb benyújtott költségvetési tervezet között. Nem gondolom, hogy pénteken sikerül már megegyezni” – fogalmazott.

Vannak takarékos tagállamok, és olyanok, amelyek még több forrást szeretnének. Friedrich Merz német kancellár is élesen ellenezte a Costa-javaslatot. Ezt kommentálva úgy fogalmazott, neki muszáj lesz valamit engednie; noha elégedetlenségének adott hangot, első lépésnek is nevezte a büdzsétervet.

Németek, magyarok, osztrákok, Ukrajna

„Azt a részét támogatják a németek a költségvetésnek, amelyekben António Costa bizonyos költségeket visszavágott a kutatás, a határvédelem, a kohéziós alapok és a külső fellépés terén. Azzal, hogy kisebb a következő költségvetés, a német kormánynak alapvetően tetszik, de ők további költségcsökkenést várnak el úgy, hogy a védelmet, a migrációt és az innovációt, a versenyképességi alapokat növelni a kohéziós és az agráralapok terhére” – mutatott rá.

Közben a V4 országok mellett Ausztria is elutasítja a tervet, de egészen más okokból. Magyar Péter pedig az említett országok pozsonyi találkozóján a minap arról beszélt, hogy teljesen feleslegesnek tartja a mostani két napos megbeszélést, mert a büdzsé tervezete nem veszi figyelembe, hogy Európa építéséhez figyelni kell a közép-európai államok történelmi örökségére, úgy tűnik tehát, hogy a V4-ek álláspontja kemény, amivel Máthé Réka Zsuzsánna is egyetért.

„A magyar miniszterelnök ráirányította a figyelmet arra, hogy nem ugyanolyan fejlettségű ez a térség társadalmi-gazdasági szempontból, mint Nyugat-Európa, és arról beszélt, hogy ahhoz, hogy ebben a térségben be lehessen fektetni és profitot generálni, szükség van arra, hogy ezek az államok jó gazdasági helyzetben legyenek; ha nincs helyben profit, nem lehet innen nyerő üzleteket kötni” – emelte ki.

Ehhez képest politikai vérmérséklettől függően a V4-ek és Ausztria vezetői teljesen másképp fogalmaztak, Robert Fico szerint például Merz kancellár feltétele zsarolás Ukrajna ügyében, amely szerint a németek hozzákötnék a tagállami támogatásokat az ország finanszírozásának támogatásához. A kutató szerint nem is az a kérdés, hogy mely országok támogatják Ukrajna további segítését, hanem ez az összekötés maga a problematikus – a közös hitelfelvétellel is –, mert ezáltal nem engednének hozzá uniós pénzekhez tagállamokat.

„A német kancellár ki is jelentette, hogy megvétózza a költségvetést, ha van olyan tagállam, amely nem szeretne a közös, 45 milliárd eurós kölcsön felvételében részt venni. Gyakorlatilag olyan közös kötelezettséget irányozna elő a német kancellár minden tagállamnak, ami a szerződésekben nincs benne” – tette világossá. Akik nem szeretnének részt venni ebben:

Szlovákia

Csehország

Magyarország

Bulgária

Ausztria.

A hétéves költségvetési időszak tehát 2028 elejétől 2034 végéig tart, tehát van még idő, de Ukrajna finanszírozásának kérdése sürgetőbb; ezzel kapcsolatban világossá tette, a 45 milliárdos kölcsön felvétele a jövő évi költségek egy részét, 70 százalékát fedezné, ezért sürgős, ebben megállapodni péntekig szerinte akár lehetséges is.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.