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Pócs János, a Fidesz országgyûlési képviselõje sajtótájékoztatót tart a III. kerületi Lajos utca 105. számú társasház elõtt 2026. június 17-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Pócs János fellebbez a parlamenti kitiltása ellen

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ELŐZMÉNYEK

A politikus tudomásul veszi Forsthoffer Ágnes döntését, de az ellen a leghatározottabban tiltakozik, hogy ő csalt volna, ezért fellebbez a házelnök kitiltó határozata ellen.

Mint ismert, az Országgyűlés elnöke három ülésnapra kitiltotta a parlamentből Pócs Jánost, a Fidesz parlamenti képviselőjét. Forsthoffer Ágnes szerint a fideszes képviselő a magatartásával rendszeresen megzavarja az ülést, és több szóbeli, illetve írásbeli figyelmeztetés után sem változtatott a viselkedésén.

Pócs János a Telexnek tagadta a csalást.

Hétfőn Magyar Péter kérte a házbizottság összehívását, mert szerinte Pócs János csalt az egyik szavazáskor. A fideszes képviselő azt állította, hogy nem működött a szavazógépe, és ezért nem tudott gombot nyomni, de a miniszterelnök szerint Pócs bent sem volt a szavazás közben az ülésteremben, és „ócska, piti csalóként” meg akarta téveszteni az ülést vezető Hallerné Nagy Anikót.

Pócs János arról beszélt a lapnak, hogy a házbizottság ülésén Magyar Péter hangosan azt követelte, hogy örökre tiltsák ki őt a parlamentből, „mert egy félbolondnak nincs keresnivalója” ott.

„Soha életemben nem csaltam. Milyen szándék vezetett volna? Semmit nem változtatott volna, hogy eggyel több vagy kevesebb az igenek száma” – fogalmazott.

Azt nem vitatja, hogy egyéb elfoglaltságai miatt késve érkezett az ülésterembe, de szerinte a körülötte ülő képviselők tanúsítani tudják, hogy nyomkodta a szavazógombot.

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Kezdőlap    Belföld    Pócs János fellebbez a parlamenti kitiltása ellen

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