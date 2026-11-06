Pócs János fellebbez a parlamenti kitiltása ellen

Mint ismert, az Országgyűlés elnöke három ülésnapra kitiltotta a parlamentből Pócs Jánost, a Fidesz parlamenti képviselőjét. Forsthoffer Ágnes szerint a fideszes képviselő a magatartásával rendszeresen megzavarja az ülést, és több szóbeli, illetve írásbeli figyelmeztetés után sem változtatott a viselkedésén.

Pócs János a Telexnek tagadta a csalást.

Hétfőn Magyar Péter kérte a házbizottság összehívását, mert szerinte Pócs János csalt az egyik szavazáskor. A fideszes képviselő azt állította, hogy nem működött a szavazógépe, és ezért nem tudott gombot nyomni, de a miniszterelnök szerint Pócs bent sem volt a szavazás közben az ülésteremben, és „ócska, piti csalóként” meg akarta téveszteni az ülést vezető Hallerné Nagy Anikót.

Pócs János arról beszélt a lapnak, hogy a házbizottság ülésén Magyar Péter hangosan azt követelte, hogy örökre tiltsák ki őt a parlamentből, „mert egy félbolondnak nincs keresnivalója” ott.

„Soha életemben nem csaltam. Milyen szándék vezetett volna? Semmit nem változtatott volna, hogy eggyel több vagy kevesebb az igenek száma” – fogalmazott.

Azt nem vitatja, hogy egyéb elfoglaltságai miatt késve érkezett az ülésterembe, de szerinte a körülötte ülő képviselők tanúsítani tudják, hogy nyomkodta a szavazógombot.