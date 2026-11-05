Döntött Forsthoffer Ágnes Pócs János magatartásával kapcsolatban

Döntést hozott Forsthoffer Ágnes házelnök Pócs János, a Fidesz képviselője magatartásával kapcsolatban.

Mint az Országgyűlés elnöke csütörtök esti Facebook-posztjában írja, az Országgyűlésről szóló törvény szerint minden képviselő joga és kötelessége, hogy jelen legyen az Országgyűlés ülésein és szavazásain, kezdeményezően részt vegyen az Országgyűlés munkájában, és elősegítse, de legalábbis ne zavarja annak eredményes működését.

„Ezzel nem összeegyeztethető az ülés menetét figyelmen kívül hagyó magatartás, amelynek során a képviselő az ülésteremben zajló aktuális munkát nem követve ki-be járkál, majd figyelmetlensége miatt zavart keletkeztet és megakasztja az ülés menetét” – folytatta a házelnök.

Pócs János, a Fidesz képviselője szerinte a november 3-i ülésnapon elkésett egy gépi szavazásról, ráadásul, az Országgyűlés hangos felháborodását okozva, le nem adott szavazatát némi habozás után utólag, szóban megpróbálta érvényesíteni.

„Nyilatkozata szerint nem állt szándékában az ülésvezetés megtévesztése, de elismerte, hogy nem tudta, hogy épp mi történik az ülésteremben” – ismertette a részleteket Forsthoffer Ágnes. „Ez a magatartás nem elfogadható senkitől, de különösen egy olyan tapasztalt képviselőtől, aki 5. ciklusát tölti a parlamentben. Tájékozódnia kellett volna az üléstermi kijelzőről, de saját szavazógépe kijelzője, az elnöklő kimondott szavai alapján is világos lehetett volna számára, hogy hol tart a munka, és hogy szavazatát a megfelelő időben nem tudta leadni.”

Pócs János a házelnök szavai szerint cselekedetével megvalósította az ülés, és az ülésvezető munkájának megzavarását.

„Nem először. Visszatérő magatartása kapcsán legutóbb 2026. október 20-án figyelmeztettem írásban, bizalmamat kifejezve, hogy nem lesz következő alkalom, amikor szankciót leszek kénytelen alkalmazni. Pócs János korábban számos alkalommal kapott figyelmeztetést szóban is az Országgyűlés munkáját zavaró viselkedése miatt.

Széles repertoárjában hangos bekiabálások, videózás, világító szemüveggel videózás, bingózás, a Ház méltóságot sértő feliratok felmutatása, provokatív céllal könyv- és újságolvasás, rajzolgatás, tárgytól eltérés, a teremből ki-be közlekedés közben a páholyban ülőkkel való hangos beszélgetés szerepeltek.

Sajnálatos módon a számos szóbeli figyelmeztetés, illetve szómegvonás után tett írásbeli figyelmeztetés sem érte el a célját” – ecsetelte.

Pócs Jánost, rendszeresen elkövetett, jogsértő, a képviselői kötelezettségeket figyelmen kívül hagyó, az Országgyűlés munkáját nem tisztelő, és azt rendszeresen zavaró magatartása miatt az Országgyűlésből 3 ülésnapra kitiltotta.

A döntést a képviselő csütörtök reggel átvette, a döntés ellen 8 napon belül kérhet jogorvoslatot a Mentelmi Bizottságtól.

„Az ülést aktuálisan vezető elnök általi azonnali kizárás maximális időtartama 15 naptári nap. A házelnök általi kitiltás jogszabályi maximuma 15 naptári nap vagy 6 ülésnap. Az ülést vezető elnök a jegyzők és a képviselők jelzése alapján Pócs János szóbeli szavazatát az eredmény kihirdetésekor nem vette figyelembe. Arra tekintettel, hogy a képviselő cselekedete az Országgyűlés döntését nem érvénytelenítette, a fokozatosság elve mentén 3 ülésnap kitiltás mellett döntöttem” – részletezte Forsthoffer Ágnes.

Posztja végén leírta, mi a különbség a kitiltás és a kizárás között: