Vizsgálják Pócs János országgyűlési szavazásának körülményeit

Az Országgyűlés alelnökének közlése szerint a videófelvételekből és a jegyzőkönyvből kétséget kizáróan megállapítható lesz az, hogy szabálytalan volt a fideszes politikus szavazása vagy sem a Magyar Nemzeti Bank beszámolójáról szóló voksolásnál.

Hallerné Nagy Anikó elmondta: Pócs János állítása szerint nem tudott szavazni, mert nem működött a szavazógépe.

Ezzel szemben vannak olyan adatok, amelyek arra utalnak, hogy nem is ért oda ülőhelyére és nem is tudott volna szabályosan, időben szavazatot leadni – jegyezte meg.

Az érintett szavazáson többek gépe nem működött, a házelnöki kérdésre, hogy van-e még, aki nem tudott szavazni, Pócs János úgy nyilatkozott, hogy nem működött a szavazógépe.

Ezzel egyidejűleg ugyanakkor a monitoron már megjelent a szavazás végeredménye, azaz nagy valószínűséggel az időbeliséggel lehetnek problémák – jegyezte meg az Országgyűlés alelnöke.

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben a határozathozatalok során kezdeményezte a Házbizottság ülésének összehívását, arra hivatkozva, hogy a fideszes Pócs János "csalt" a szavazásnál és félre akarta vezetni a házvezetést.

A kormányfő – aki személyesen is részt vett a házbizottság ülésén – a Facebook oldalán azt írta: Pócs János egyértelműen csalt az Országgyűlés ülésén. A szavazás után érkezett a helyére és megpróbálta félrevezetni a házelnököt, és utólag szavazatot leadni. „Piti csaló, távoznia kell a Parlamentből” – fogalmazott a miniszterelnök.

Pócs János, az MTI-nek azt mondta: a szavazás „utolsó pillanatában” ért oda a szavazógéphez és nyomott gombot, ezért lehet, hogy a gép ezt már nem érzékelte.

Hozzátette: ezt követően, ahogy két másik képviselő, ő is jelezte, hogyan akart szavazni. De hogy bent voltam, a szavazás utolsó pillanatában jelen voltam, és nyomtam gombot, ez száz százalék – mondta.

Furcsának nevezte, hogy emiatt Magyar Péter miniszterelnök, így nekirohan, miközben korábban a tiszás Schummer Orsolya, frakciótársa Csézy Erzsébet helyett szavazott. Pócs János szerint ez kettős mérce, hiszen a tiszás képviselők ügyében nem követelt büntetést sem Magyar Péter, sem más.

Megjegyezte: ha a miniszterelnök nem tiltotta volna ki a videózást a parlamentből, akkor most nyugodtan lehetne bizonyítani, hogy kinek volt igaza.

Arról, hogy a miniszterelnök szerint távoznia kell a parlamentből, úgy reagált: „akinek a kérésére beültem a parlamentbe, annak a kérésére fogok távozni és nem Magyar Péterére.”

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője az ülés után az MTI-nek terelésnek nevezte a Pócs-ügyet. A miniszterelnök mindennap kitalál valamit, hogy tereljen, csak kormányozni ne kelljen és ne a megduplázott kata-adóra, a családi kedvezmények csökkentésére figyeljenek az emberek.

Kitért arra is, hogy a miniszterelnök stílusa, amit az ülésen megengedett magának, még a parlament plenáris üléséhez képest is elfogadhatatlan volt. Mindenki szavába belevágott, mindenkit sértegetett és az, hogy a házbizottságban, a parlament legfontosabb testületében „félbolondnak” nevezi a képviselőtársait, elfogadhatatlan és a parlamentáris műfajhoz méltatlan – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.

Balla György, a Fidesz frakcióigazgatója a házbizottság ülését követően az MTI-nek nyilatkozva szintén arra szólította a miniszterelnököt, hogy „fogja vissza magát”, illetve ne beszéljen emelt hangon a házbizottságban. Szerinte nincs annál felháborítóbb, amit a Tisza-frakció két képviselője korábban tett, amikor egyikük megváltoztatta a másikuk szavazatát.