Reagált a BKV a metró tetején „szörföző” fiatalokra: egy rossz mozdulat is elég a végzetes balesethez

„Az életüket kockáztatták azok, akik a közösségi médiában megjelent felvételen a metró tetején utaztak. A szerelvény tetejére felmászni és azon utazni tilos és életveszélyes” – írta a 444-nek küldött válaszában a BKV kommunikációs osztálya, miután a lap arról érdeklődött a vállalatnál, hogy vizsgálják-e a 2-es metró tetején szörfölő fiatalok esetét.

Korábban két maszkos fiatal – vélhetően a közösségi médiában ismét terjedő trenddel összhangban – videóra vette, ahogy a metró tetején utaznak az alagútban a Pillangó utca és a Puskás Ferenc Stadion állomások között:

A BKV tájékoztatása szerint „az alagútban nagyon kevés hely van a jármű és az ott elhelyezett kábelek, tartószerkezetek, jelző-, biztosító- és szellőzőberendezések között. A szerelvény tetején tartózkodók ezeknek nekiütközhetnek, lezuhanhatnak, akár a mozgó metró alá kerülhetnek.

A szerelvény áramellátását biztosító, a vágányok mellett húzódó harmadik sín 825 voltos feszültsége halálos áramütést okozhat. Egyetlen rossz mozdulat is végzetes lehet.”

A közlekedési vállalat azt írta, megvizsgálják a hasonló esetekről nyilvánosságra kerülő videókat, majd a tapasztalatokat beépítik a működésükbe, hogy a jövőben megelőzhessék a hasonlóan veszélyes mutatványokat. Korábban is tettek már feljelentést hasonló esetben, de volt példa elfogásra és helyszíni rendőri intézkedésre is. A BRFK feljelentés alapján vizsgálja az eset körülményeit.