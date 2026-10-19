ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.78
usd:
323.84
bux:
145009.08
2026. október 19. hétfő Nándor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Alstom metrószerelvény a 2-es metróvonal Pillangó utcai megállójánál 2017. január 11-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Reagált a BKV a metró tetején „szörföző” fiatalokra: egy rossz mozdulat is elég a végzetes balesethez

Infostart

Szombat óta bejárta a magyar internetet a 2-es metró tetején lovagoló fiatalokról. A Budapesti Közlekedési Zrt. közleményében alig győzte felsorolni, mi minden üthetett volna ki balul, ha nem ilyen szerencsés a két elkövető.

„Az életüket kockáztatták azok, akik a közösségi médiában megjelent felvételen a metró tetején utaztak. A szerelvény tetejére felmászni és azon utazni tilos és életveszélyes” – írta a 444-nek küldött válaszában a BKV kommunikációs osztálya, miután a lap arról érdeklődött a vállalatnál, hogy vizsgálják-e a 2-es metró tetején szörfölő fiatalok esetét.

Korábban két maszkos fiatal – vélhetően a közösségi médiában ismét terjedő trenddel összhangban – videóra vette, ahogy a metró tetején utaznak az alagútban a Pillangó utca és a Puskás Ferenc Stadion állomások között:

A BKV tájékoztatása szerint „az alagútban nagyon kevés hely van a jármű és az ott elhelyezett kábelek, tartószerkezetek, jelző-, biztosító- és szellőzőberendezések között. A szerelvény tetején tartózkodók ezeknek nekiütközhetnek, lezuhanhatnak, akár a mozgó metró alá kerülhetnek.

A szerelvény áramellátását biztosító, a vágányok mellett húzódó harmadik sín 825 voltos feszültsége halálos áramütést okozhat. Egyetlen rossz mozdulat is végzetes lehet.”

A közlekedési vállalat azt írta, megvizsgálják a hasonló esetekről nyilvánosságra kerülő videókat, majd a tapasztalatokat beépítik a működésükbe, hogy a jövőben megelőzhessék a hasonlóan veszélyes mutatványokat. Korábban is tettek már feljelentést hasonló esetben, de volt példa elfogásra és helyszíni rendőri intézkedésre is. A BRFK feljelentés alapján vizsgálja az eset körülményeit.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Reagált a BKV a metró tetején „szörföző” fiatalokra: egy rossz mozdulat is elég a végzetes balesethez

videó

közlekedés

bkk

figyelmeztetés

közösségi média

bkv

trend

életveszély

kihívás

metró

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szakértő: tehetetlen a rendőrség az erőszakban fuldokló Franciaországban

Szakértő: tehetetlen a rendőrség az erőszakban fuldokló Franciaországban

Hétvégén folytatódtak az immár erőszakba torkolló tiltakozások Franciaországban. Hetekkel ezelőtt középiskolások kezdték a tiltakozó akciókat, de már rég nem csupán róluk van szó, számos társadalmi csoport és bűnbandák is „beszálltak” – erről is beszélt az InfoRádióban Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
 

Elképesztő számok a francia zavargásokról, Emmanuel Macron: szégyen és düh uralkodik

Vasárnap is zavargás, fosztogatás, gyújtogatás Párizsban és Lyonban, utcai harc tört ki Milánóban

Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben

Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben

Hétfőn 13 órakor kezd az Országgyűlés, a kormányfő kulcsfontosságú napirend előtti felszólalásával: Magyar Péter bemutatja a 2027-es költségvetés tervezetét, amiből kiderül a kormányzás irányvonala. A képviselők a 2026-os költségvetés módosításáról is szavazhatnak, és sor kerülhet a médiatanács új tagjainak megválasztására is.
 

Ruszin-Szendi Romulusz Orbán Viktornak: az erőszak nem vicc, elnök úr!

Tarr Zoltán szerint a Tisza nem hoz létre erdélyi „leánypártot”

Nagy bejelentés Vitézy Dávidtól, jön az átadás

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.19. hétfő, 18:00
Zalai Csaba
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kapitány István: praktikus megoldással tenné olcsóbbá az energiát a kormány

Kapitány István: praktikus megoldással tenné olcsóbbá az energiát a kormány

Pozsonyban egyeztetnek a visegrádi országok energetikáért felelős miniszterei és az Európai Unió energiaügyi biztosa arról, hogyan lehetne olcsóbbá és biztonságosabbá tenni az energiát a lakosság és a vállalkozások számára. A találkozón Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter mellett Denisa Saková szlovák, Karel Havlíček cseh és Miłosz Motyka lengyel miniszter, valamint Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos vesz részt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés: 800 millióból újult meg a balatoni turisták egyik kedvenc helye

Itt a bejelentés: 800 millióból újult meg a balatoni turisták egyik kedvenc helye

Új látogatóközponttal és tanösvénnyel gazdagodott Szigliget - hozzuk a részleteket!

BBC
Business Sport Travel Science
French police lost control, says interior minister, after weekend of riots and looting

French police lost control, says interior minister, after weekend of riots and looting

On Saturday, more than half a million took to the streets across France - but the protests turned to violence, with buildings burned and shops looted.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 19. 09:58
Nagy bejelentés Vitézy Dávidtól, jön az átadás
2026. október 19. 09:22
Tarr Zoltán szerint a Tisza nem hoz létre erdélyi „leánypártot”
×
×