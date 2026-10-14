Bringás horror a Balatonnál – képek

A Facebookon posztolt fotók Csopak és Balatonfüred között készültek, Csopak közelében. A képeken látható hosszanti repedés nagyon veszélyes, hiszen ha egy vékonyabb kerekekkel szerelt bringás belehajt ebbe az úthibába, akkor annak szinte bizonyosan egy hatalmas bukás lesz a vége, plusz egy defekt és nagy valószínűséggel a felni megrongálódása.

Az úthiba viszonylag frissnek tűnik, remélhetően gyorsan kijavítják.

A helyszínként megadott csopaki „S-kanyar” valójában két, nagyjából derékszögű kanyar, egymáshoz igen közel. Ez a rész önmagában is meglehetősen veszélyes a balatoni bringakörön, hiszen amennyiben figyelmetlen és/vagy kevéssé gyakorlott kerékpárosok találkoznak itt szembe, akkor úthiba nélkül is lehet galiba.