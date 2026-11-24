Hideg légtömeg érkezett térségünkbe, fagyos éjszakáink vannak, hózápor azonban most még csak lokálisan fordult elő, nem úgy, mint hét közepén fog...

De ne szaladjunk ennyire előre!

Az északias áramlással érkezett hideg légtömegek egy köztes anticiklon hatására szárazabb időt hoznak, egy délről érkező, melegebb légtömeggel találkozva azonban némileg nő a csapadékesély.

A -5-0 fokos éjszaka után kedd napközben napos, gyengén felhős, száraz időre számíthatunk, az északkeleti megyékben lehet több a felhő, hózápor, kisebb havazás előfordulhat.

Az északias szél néha megerősödhet, például a fővárosban, a Dunántúli-középhegységben vagy az Északi-középhegységben. A csúcshőmérséklet 2-6 fok közt alakul árnyékban délután.

Szerdán napközben már vastagodik a felhőzet, eshet, de még inkább csütörtökön, akkor látható hóréteg is keletkezhet, leginkább az északi megyékben. De pénteken már nem esik semmi.

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