A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. több ponton módosítaná a jelenlegi horgászrendet. A javaslatokat Nagy Gábor, a társaság horgászati ágazatvezetője ismertette a november 13-i Balaton Horgász Konferencián. Az új balatoni horgászrend tervezetét megküldték a horgászszervezeteknek véleményezésre, az észrevételeket november 30-ig várják – írja a VEOL.hu.

Az egyik fontos változás a pontyokat érinti.

A legkisebb kifogható pontyméret 35-ről 30 centiméterre csökkenne, miközben a felső mérethatár 70-ről 80 centiméterre emelkedne.

A nagyobb példányokat tehát továbbra is vissza kellene engedni, de a jelenleginél több ponty válna megtarthatóvá.

Szigorodnának a ragadozó halakra vonatkozó napi korlátozások is. Süllőből, kősüllőből, csukából és harcsából legfeljebb két-két példányt lehetne naponta elvinni. Az éves süllőkvóta szintén jelentősen csökkenne: a felnőtt horgászok a jelenlegi szabályozás helyett legfeljebb 40 darabot tarthatnának meg. Ezzel párhuzamosan megszűnne a harcsa napi 15 kilogrammos súlykorlátozása.

Jegyáremelés is várható

Különösen jelentős változás várható az élőképes szonárok használatában. Ezek alkalmazása alapvetően tilos lenne a Balatonon és vízrendszerén, kivéve azokat, akik kiváltják az új, általános extra területi jegyet, és betartják a hozzá kapcsolódó külön szabályokat. A vezetett horgásztúrák számára külön engedélyezési rendszert alakítanának ki.

A cikk szerint a tervek között szerepel a horgászokmányok kötelező helyszíni tartása, valamint a fogási kvóták kijátszásával kapcsolatos szabályszegések szigorúbb kezelése is. A horgászoknak egy másik változással is számolniuk kell: 2027-ben jegyáremelés várható, annak pontos mértékét azonban a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. nem közölte. A részletes szabályokat itt gyűjtötték össze.