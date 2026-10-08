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A Tihanyi Apátság a háttérben a Balatonnal, drónról fotózva / Tihany Abbey by the Lake Balaton
Nyitókép: mason01/Getty Images

Eltűnhet a Balaton egyik hírhedt csomópontja

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Körforgalommá alakítanák a 71-es főút és a Tihanyba vezető út forgalmas csomópontját az Őrtorony kilátónál.

Új körforgalmat terveznek Tihany egyik legfontosabb közúti csomópontjába. A település önkormányzatának megbízásából készült, 2026-os településrendezési dokumentáció szerint a 71-es főút és a Tihany felé vezető 7117-es út jelenlegi T alakú kereszteződését építenék át – értesült a We Love Balaton.

A csomópont az Őrtorony kilátó közelében, Tihany külterületének északnyugati részén található. A 71-es itt Balatonfüred és Aszófő, illetve a Balaton nyugati része felé vezeti tovább a forgalmat, és innen lehet letérni Tihany irányába. Nyáron jelentősen megnő a térség forgalma, csúcsidőben pedig gyakran torlódások alakulnak ki, ezért van szükség az új körforgalomra. Ráadásul az elmúlt öt évben több könnyű sérüléssel járó, valamint egy halálos baleset történt a csomópont térségében.

A cikk szerint a jelenlegi kereszteződés helyén egysávos, háromágú körforgalom épülne. A terv 22,5 méteres külső sugarú. A beruházás érintené a kerékpáros közlekedést is: a Balatoni Bringakör gyalogos- és kerékpárútját a Tihany felé vezető úton vezetnék át, míg a Tihany felé leágazó kerékpárút csatlakozását ugyancsak korrigálnák. Változna az Őrtorony kilátó parkolójának megközelítése is.

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