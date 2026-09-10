Bringások, nagy az öröm a Balatonnál!

A létesítmény kiváló lehetőséget nyújt a kerékpározás technikai elemeinek elsajátítására, illetve gyakorlására, sőt, versenyek rendezésre is alkalmas.

Az ünnepélyes megnyitón Holczer András alpolgármester hangsúlyozta: mivel a helyi lakosok, illetve a Balatonfüredre érkező turisták is egyre sportosabbak, ezért tartották fontosnak, hogy részükre a gasztro- és kulturális élmények mellett egyre többféle sportolási lehetőséget is biztosítsanak a városban.

A Forrás Sportpark részeként a település északnyugati részén most átadott komplex kerékpáros park az Országos Bringapark Program keretein belül valósulhatott meg,

az 59,6 milliós beruházáshoz

közel 24 millió forinttal járult hozzá a helyi önkormányzat,

a fennmaradó részt pedig az Aktív Magyarország biztosította.

Tóth Etre, a Wintersport Kft. ügyvezetője elmondta, hogy cégük több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a szabadtéri sportlétesítmények üzemeltetésében, többek között a Normafánál és Zamárdiban. A Forrás Sportpark outdoor részlegének üzemeltetését egy nyílt pályázaton nyerték el,

a létesítményben a kerékpáros park mellett egy sípálya és egy outdoor fitneszpark is található.

Hozzátette: májusban készült el a bringapark központi kiszolgáló épülete, itt kapott helyet a Balatonfüredi Sport Club (BSC) közelmúltban megalakult kerékpáros szakosztálya, emellett folyik egy bringakölcsönző, szerviz és információs központ kialakítása, az a távlati céljuk, hogy a sportpark a jövőben egy közösségi térré váljon és minél több túra kiinduló pontja legyen.

Szilasi László, a kerékpáros szakosztály elnöke, egyben a szakmai hátteret biztosító BalatonBike365 szakmai vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy már mintegy 70 pumpapálya épült az országban, a balatonfüredi abban különbözik a többitől, hogy a gyerekek itt szakemberek segítségével tanulhatják meg a kerékpározási technikákat, majd az egyesület keretein belül tovább fejlődhetnek és később akár versenyzővé is válhatnak. Ismertette, hogy

a kerékpáros komplexumban

egy 800 négyzetméteres, kezdőknek és haladóknak kialakított pumpapálya,

egy 900 méteres flow körpálya,

valamint dirt jump ugratók

találhatók.

A szakosztályhoz már 30 gyermek csatlakozott, aki pedig nem tag, szeptember végéig az edzésidőkön kívül ingyen próbálhatja ki a pályákat.