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Kerékpáros-bemutató a Forrás Sportparkban kialakított pumpapályáján Balatonfüreden az átadó napján, 2026. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Bringások, nagy az öröm a Balatonnál!

Infostart

Kerékpáros szakosztály alakult a közelmúltban Balatonfüreden, ahol egy közel 60 milliós fejlesztés eredményeképpen az országban egyedülálló, multifunkciós bringaparkot adtak át.

A létesítmény kiváló lehetőséget nyújt a kerékpározás technikai elemeinek elsajátítására, illetve gyakorlására, sőt, versenyek rendezésre is alkalmas.

Az ünnepélyes megnyitón Holczer András alpolgármester hangsúlyozta: mivel a helyi lakosok, illetve a Balatonfüredre érkező turisták is egyre sportosabbak, ezért tartották fontosnak, hogy részükre a gasztro- és kulturális élmények mellett egyre többféle sportolási lehetőséget is biztosítsanak a városban.

A Forrás Sportpark részeként a település északnyugati részén most átadott komplex kerékpáros park az Országos Bringapark Program keretein belül valósulhatott meg,

az 59,6 milliós beruházáshoz

  • közel 24 millió forinttal járult hozzá a helyi önkormányzat,
  • a fennmaradó részt pedig az Aktív Magyarország biztosította.

Tóth Etre, a Wintersport Kft. ügyvezetője elmondta, hogy cégük több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a szabadtéri sportlétesítmények üzemeltetésében, többek között a Normafánál és Zamárdiban. A Forrás Sportpark outdoor részlegének üzemeltetését egy nyílt pályázaton nyerték el,

a létesítményben a kerékpáros park mellett egy sípálya és egy outdoor fitneszpark is található.

Hozzátette: májusban készült el a bringapark központi kiszolgáló épülete, itt kapott helyet a Balatonfüredi Sport Club (BSC) közelmúltban megalakult kerékpáros szakosztálya, emellett folyik egy bringakölcsönző, szerviz és információs központ kialakítása, az a távlati céljuk, hogy a sportpark a jövőben egy közösségi térré váljon és minél több túra kiinduló pontja legyen.

Szilasi László, a kerékpáros szakosztály elnöke, egyben a szakmai hátteret biztosító BalatonBike365 szakmai vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy már mintegy 70 pumpapálya épült az országban, a balatonfüredi abban különbözik a többitől, hogy a gyerekek itt szakemberek segítségével tanulhatják meg a kerékpározási technikákat, majd az egyesület keretein belül tovább fejlődhetnek és később akár versenyzővé is válhatnak. Ismertette, hogy

a kerékpáros komplexumban

  • egy 800 négyzetméteres, kezdőknek és haladóknak kialakított pumpapálya,
  • egy 900 méteres flow körpálya,
  • valamint dirt jump ugratók

találhatók.

A szakosztályhoz már 30 gyermek csatlakozott, aki pedig nem tag, szeptember végéig az edzésidőkön kívül ingyen próbálhatja ki a pályákat.

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