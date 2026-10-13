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Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter Macron érkezéséről és a legfőbb ügyész jelöltjéről is beszélt

Infostart / MTI

Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-i ünnepségek alkalmából – mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban kedden.

Dolgozószobájában fogadta a Partizán stábján Magyar Péter, aki politikai színrelépésekor is ennek az orgánumnak adott először interjút 2024-ben.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nemcsak Budapesten, hanem vidéken is, a Parlamentben díszülést tartanak. Hozzátette, az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam- és kormányfőket.

„Itt lesz Emmanuel Macron francia elnök, itt lesznek uniós vezetők, itt lesznek szomszédos országok, vagy akár a balkáni országok vezetői” – nyilatkozott Magyar Péter.

A beszélgetés során szóba került, hogy a Tisza támogatja-e Baka András köztársasági elnök új jelöltjét, Fejes Pétert a legfőbb ügyészi posztra. Magyar Péter azt mondta, a kérdést még nem tárgyalta a Tisza-frakció.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter Macron érkezéséről és a legfőbb ügyész jelöltjéről is beszélt

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