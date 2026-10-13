Magyar Péter részletesen elmagyarázta a gyermekvédelmi törvény újításait – videó

Kedd este a Parlament épületéből tett közzé videót Magyar Péter miniszterelnök.

Mint beszámolt róla, „döbbenetes, szégyenletes dolog történt” a Tisztelt Házban kedden, a Fidesz és „alvállalkozója”, a Mi Hazánk közösen szavazott a kórházban hagyott csecsemők helyzetének megoldása ellen, valamint leszavazták a gyermekek elleni erőszak visszaszorítását.

Mint fogalmazott, háromszor árulta el a Fidesz–KDNP és a Mészáros Lőrinc-frakció mentőcsónakjaként üzemelő Mi Hazánk a magyar gyermekeket és csecsemőket, ismét hátat fordítottak a legkisebb, legvédtelenebb gyermekeknek, és azoknak is, akik nap mint nap szexuális bántalmazásnak, zaklatásnak és félelemkeltésnek vannak kitéve.

A Tisza-frakciója viszont, mint folytatta, egységesen kiállt, és megvédi a gyermekeket. „Olyan szigorú gyermekvédelmi módosításokat fogadtunk el, amelyek végre érdemben segítenek a gyermekeken. A Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk képviselői elárulták a kórházban hagyott csecsemőket, több száz csecsemőt. Mától kezdve a fideszesek bűne nemcsak az, hogy létrehoztak egy embertelen helyzetet, de az is, hogy amikor segíteni akartunk, akkor még a kórházakban hagyott csecsemők helyzetének javítását célzó javaslatot is megpróbálták megakadályozni” – folytatta.

Felidézte: Pintér Sándor volt belügyminiszter 2025 novemberében a kórházban rekedt csecsemőkről azt mondta: nem mi szültük őket és nem mi hagytuk őket ott.

„Ma a Mészáros Lőrinc-frakció képviselői szavazatukkal világossá tették, hogy őket az sem érdekelné, ha több száz csecsemő továbbra is kórházakban maradna szeretet és valódi gondoskodás nélkül. A Tisza által most elfogadott törvénymódosítás kimondja, hogy egyetlen gyermek sem maradhat tovább kórházban annál, mint amit az egészségi állapota indokol, kötelezővé tesszük, hogy a gyámhatóság legkésőbb 8 napon belül felmérje a gyermek helyzetét, megvizsgálja a hazakerülés, a családi gondoskodás és a szükséges támogatások lehetőségét, majd intézkedési tervet készítsen és intézkedjen is. Ezt nem szavazta meg a Fidesz–KDNP-Mi Hazánk-koalíció. És elárulták a magyar gyermekeket azzal is, hogy megpróbálták megakadályozni, hogy az online térben a gyerekek, kamaszok bántalmazása ellen fellépjünk; az online szexuális visszaélések egyre nagyobb problémát jelentenek, a kamaszlányok fele tapasztalja, hogy egy felnőtt online megpróbálja behálózni, rendszeres a zsarolás, a szexuális visszaélés a digitális térben. A magyar kamaszok kétharmada találkozott már online bántalmazással, és harmadukat az elmúlt egy évben személyesen is érte online támadás” – fejtegette Magyar Péter. Őket is elárulták szerinte a nem szavazatukkal az ellenzéki képviselők.

Az online bántalmazást elszenvedő gyerekek harmada mer ma szerinte segítséget kérni, egyedül maradnak a problémájukkal, úgy érzik, senki nem áll mellettük.

Az új törvény, mint rámutatott, melléjük áll és őket fogja segíteni, szigorúan tilt minden bántalmazó tartalmat, ezt sem szavazta meg a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk.

Azt is mondta még: magukra hagyták a gyermekeket, amikor megpróbálták megakadályozni, hogy a gyerekek biztonságban legyenek a közterületen a riasztó plakátoktól, üzenetektől.

A gyermekvédelmi törvény szigorítása, mint hangsúlyozta, tiltja azokat a plakátokat, amelyek félelmet, szorongást, pszichés megterhelést okozhatnak a gyerekeknek; évekig voltak tele az utcák bombákkal, tankokkal, háborús ijesztegetésekkel, a Fidesz még az iskolák mellé is plakátokat rakott, hiába tiltakoztak ez ellen sokan – sorolta.

Aztán szerinte áprilisban megszabadultak az utcák ezektől a szörnyűségektől, most pedig bebiztosították, hogy soha többé ne is lehessenek ilyen plakátok, nincs olyan politikai kampány, amelyért szerinte megérné, hogy a gyerekek félelemben nőjenek fel.

„Mi emellett állunk ki, de úgy tűnik, nem mindenki ért egyet ezzel. A Fidesz-KDNP-Mi Hazánk koalíció ezt sem szavazta meg” – folytatta.

Befejezésül elmondta, a magyar államnak minden körülmények között meg kell védenie a gyerekeket, mindegyiküket, akár a kórházban, akár otthon, akár az iskolában, az utcán vagy az online térben is; ezek a gyerekek nem üres ígéretekre és politikai szlogenekre várnak, hanem arra, hogy valaki hazavigye őket a kórházból, meghallgassa őket, amikor segítségért kiáltanak, hogy az iskolájuk kapuján kilépve vagy a játszótérre menet ne háborús bombákkal és tankokkal fenyegető plakátokkal találják szembe magukat.

A törvény módosításával szerinte világos lett, hogy a gyerekek biztonságából nem engedhetnek, nem fogják még egyszer hagyni, hogy a politika eszközként használja és cserben hagyja azokat, akiket minden erejével védenie kellene.