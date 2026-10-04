A tiszás képviselő felvázolta az „új” Fertő tavat

A Fertő tó Sopronhoz közeli, fertőrákosi partjára eredetileg egy 32 milliárd forintos óriásberuházás keretében több mint 5000 négyzetméterre üdülőkkel, vendéglátóhelyekkel, szállodával, kikötővel, víziparkkal, stranddal feltrubózott szabadidőközpontot építettek volna. A beruházást környezetvédelmi szempontból egy idő után már az UNESCO és az Európai Bizottság is vizsgálta. A többször módosított tervek végül nem valósultak meg. A mostani kormányzat más koncepcióban gondolkodik, ez a közelmúltban derült ki az Országgyűlés egyik ülésén. A terveket egy lakossági fórumon is bemutatták.

Az InfoRádióban Hallerné Nagy Anikó, a térség országgyűlési képviselője (Tisza Párt) elmondta: „az új koncepció megnyugtató lehet a lakosság részére: kilenc év várakozás után 2027 nyarára egy egyszerűsített, lakosságbarát strandot és kutyás strandot tervezünk. A korábbi ismert tervekből, illetve a ránk hagyott örökségből próbálunk megvalósítani egy minimumberuházást, ami később bővíthető” – mondta el Hallerné Nagy Anikó, a Fertő tó környékének tiszás országgyűlési képviselője az InfoRádióban.

Hozzátette: kifejezetten a lakosság igényeire koncentrálnak, a természeti adottságokat és a környezetvédelmi szabályokat is figyelembe veszik, és „teljes mértékben” el akarnak térni attól a „gigaberuházástól, betontömegtől és eltúlzott beépítéstől”, amit korábban ide terveztek; 80 százalékkal kisebb beépítésre kerül sor.

Újdonságként említette, hogy a kisgyermekes családok egy biztonságos, plusz kialakítású bio tóban tudnak majd fürdeni. Szóba jöhet még

strandröplabdapálya, játszótér kiépítése, mert ezek illeszkednek a környezetbe, jelentenek a természetbe való beavatkozást.

A beruházáshoz való forrást „mindenképpen” elő fogják teremteni Hallerné Nagy Anikó szavai szerint, ebben a kormányzat is partner. Kiemelte még: jó az együttműködés nemcsak a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal, hanem az Élő Környezetért Felelős Minisztériummal is – utóbbi tárca a tervezés következő szakaszába fog intenzíven bekapcsolódni.

A kérdésre, hogy rövid távon, jövő nyáron milyen újdonságokkal fognak találkozni az érintett területre látogatók, illetve mi az a koncepcionális terv, ami akár évtizedes távlatokban újragondolná a Fertő tó szerepét, a képviselő azt mondta: „most alulról fölfelé kezdünk el építkezni szimbolikus és valódi értelemben is, tehát nem azt nézzük, hogy mennyire lehet beépíteni és mit lehetne oda bezsúfolni, hanem azt nézzük meg – és erről szól a 2027-es koncepció –, hogy a lakosságnak mi az igénye”. Hozzátette:

az egyértelmű igény, hogy az emberek visszakaphassák a tópartot.

A cél, hogy a lakosok, a strandolók, a kirándulók, bizonyos sporttevékenységet végzők – például a szörfösök, a csónakkal horgászók – birtokba vehessék a partot és a Fertő tó ezen részét.

„Ha ehhez vannak turisztikai elképzelések, és a közvetlenül érintett települések vállalkozóinak arra van igénye, hogy ott bizonyos szolgáltatások megvalósuljanak, akkor ezeket fokozatosan be tudjuk építeni a tervezésbe. Gondolok itt arra, hogy az infrastruktúra nyilván meg lesz teremtve, de emellett, hogy milyen vendéglátóegységek kerüljenek oda, ezek milyen léptékűek legyenek, kis büfé vagy nagyobb étterem, ezt a helyi lakosokkal, a helyi érintett vállalkozókkal egyeztetve fogjuk kialakítani. De azt gondolom, hogy attól a nagyszabású elképzeléstől, ami odaszállodát képzelt el, teljes mértékben el tudunk szakadni. Ugyanis a lezárt kilenc év következménye volt az, hogy a közvetlen érintett települések valamennyi vállalkozása szinte becsődölt, a szobakiadások visszaestek,

a vendéglátóegységek, a kávéházak, az éttermek, a kis panziók sorra bezártak, ezáltal a borászatok forgalma is csökkent.

De ha ezt sikerül visszaépíteni, akkor azt gondolom, hogy mind a települések lakosainak, vállalkozóinak, mind pedig a Fertő tó használóinak sokkal környezetbarátabb felhasználási mód lehet” – közölte.

Kiemelte még, hogy egy kétsávos kerékpárút is épül a beruházás részeként, ennek a kivitelezése már meg is kezdődött.

Az elmúlt nyáron nagyon sok probléma volt a vízutánpótlással, illetve annak hiányával. A Fertő tó esetében erre voltak korábban különböző elképzelések, szóba jött a Dunából, vagy akár egy patakból történő újratöltés.

„A Fertő szikes tó jellegére való tekintettel ezt a természetvédők nem feltétlenül tartják jó ötletnek – olyan mértékű beavatkozást jelentene a tó élővilágába, amit tudomásom szerint nem támogatnak. Meg fogjuk vizsgálni ezt is, de azt tudni kell, hogy a Fertő tó mindig is sekély tó volt, sőt, ha jól tudom, kétszer teljesen ki is száradt a története folyamán. Nyilvánvalóan alkalmazkodnunk kell ezekhez a természeti adottságokhoz, ami azt jelenti, hogy a

nagyon szelíd, úgynevezett ökoturizmus irányába próbáljuk a fejlesztéseket is vinni.

Például nagy hajókat vagy egyéb olyan jellegű sporttevékenységet nem is fogunk ott engedélyezni, ami ennek a sekély merülésű tónak nem megfelelő” – mondta el Hallerné Nagy Anikó, a térség országgyűlési képviselője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.