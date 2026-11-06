Aggasztó hírek érkeznek a Fertő tóról

A korábbi rekordalacsony értéket 2022-ben mérték, akkor a vízszint egy centiméterrel magasabb, 114,9 méter volt az Adria felett.

Az előző év azonos időszakához képest mintegy 40 centiméterrel alacsonyabb a tó vízállása. A hosszú távú átlagtól fél méterrel, a 2014-es legmagasabb értéktől pedig csaknem egy méterrel marad el.

Christian Sailer, a burgenlandi tartományi kormány vízgazdálkodási főosztályának vezetője az APA osztrák hírügynökségnek elmondta, hogy a tó vízállásának alakulása jelenleg a 2022-es helyzethez hasonlít. Az elmúlt hetek esőzései alkalmanként mindössze néhány milliméter csapadékot hoztak, ami nem elegendő a tó vízkészletének pótlásához.

A szakember abban bízik, hogy a téli időszakban a Fertő tó, a szikes tavak és a talajvízkészletek is feltöltődhetnek. A tó vízszintje viszonylag gyorsan reagál a csapadékra, a talajvíz helyreállása azonban jóval lassabb folyamat. A vízhiány a patakokat és folyókat is érinti, amelyek szintén jelentősebb esőzésre várnak.

Vízállás-feljegyzések 1965 előttről is léteznek, de a tó vízszintjének szabályozását akkor vezették be, ezért az az év számít az összehasonlítható hivatalos mérési adatsor kezdetének.

A vízszintszabályozás következtében a tó átlagos vízállása megemelkedett.