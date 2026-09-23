Kiderült, mi lesz a vitatott Fertő-tavi beruházás helyszínén

Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt) az Országgyűlésben napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy a Fertő tó sorsa nem lehet néhány ember üzleti érdeke, hozzátéve: azon dolgoznak, hogy a tó újra mindenkié legyen. Emlékeztetett: luxusszállodát, apartmanházakat „vizionáltak” egy természetvédelmi területen. 2022-ben a kormány gazdasági megszorításokra hivatkozva leállította a beruházást.

Az ügyben pénteken Sopronban a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen mutatják be azokat az elképzeléseket, amelyekkel véglegesen rendezni kívánják a Fertő tó sorsát – derült ki a szavaiból.

Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a tó esete is megmutatja, hogyan működött „az orbáni maffiaállam”. Kiemelő rendelettel mindenféle szabály alól mentesült egy kiválasztott beruházói kör, lezártak egy strandot és egy természetvédelmi területet, azt munkagépekkel széttúrták, lebetonozták, majd az egészet bedöntötték és azóta is úgy áll – mondta.

Rögzítette: a Tisza-kormány nem ezt a korábbi, „közpénznyelő, megalomán gigaberuházási koncepciót” folytatja, hanem egy visszafogott fejlesztési koncepcióban gondolkodik a helyieket, a civileket, az önkormányzatokat bevonva. Ismertetése szerint

elsőként a strand megvalósítását kezdik: a korábbi területen egy korszerű, természetközeli ökostrand jön létre.

A feltételes közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van – jelezte, megerősítve, hogy pénteken lakossági fórumra várják az érdeklődőket.

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